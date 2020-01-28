Sergen Yalçın'ın yardımcısı Çağdaş Atan resmen açıkladı! Beşiktaş...

Teknik direktör Sergen Yalçın ile anlaşmaya varan Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor.



Sergen Yalçın'ın siyah beyazlı ekipteki teknik heyetinde yer alacak yardımcılarından Çağdaş Atan, Beşiktaş'ta göreve başladığını resmen açıkladı.



Çağdaş Atan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genç bir çocukken çıktım, genç bir antrenör olarak geri dönüyorum. Çok çalışacağız, çok uğraşacağız başaracağız." ifadelerini kullandı.



