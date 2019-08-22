Son Dakika Haberleri: Sergen Yalçın ısrarla istiyordu, Dijon'a imza attı! Hamza Mendyl...
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Sergen Yalçın ısrarla istiyordu, Dijon'a imza attı! Hamza Mendyl...

1 saat önce

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Yeni Malatyaspor, sol beke takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sergen Yalçın ısrarla istiyordu, Dijon'a imza attı! Hamza Mendyl..., System.String[]

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Yeni Malatyaspor, sol beke takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.


Sergen Yalçın'ın ısrarla takviye istemesi üzerine harekete geçen sarı-kırmızılı yönetim, Faslı futbolcu Hamza Mendyl ön anlaşmaya varmıştı. Ancak Faslı futbolcu son anda Fransa 1. Lig ekibi Dijon'a imza atarak Türkiye'ye gelmekten vazgeçti.


Hamza Mendyl transferinin gerçekleşmemesi üzerine harekete geçen Yeni Malatyaspor yönetimi, farklı alternatiflere yöneldi.


Yeni Malatyaspor yönetiminin sol beke, orta sahaya ve forvete transfer yapacağı öğrenildi.

Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:27 
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