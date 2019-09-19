- Sergen Yalçın: "İstatistik ve oyunsal anlamda güçlüyüz, iyi oynuyoruz"

MALATYA - Btc Turk Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray maçıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "İstatistik ve oyunsal anlamda güçlüyüz, iyi oynuyoruz. Takımın oyunu bizi tatmin ediyor. Ankaragücü galibiyeti bize ve takıma moral oldu. Bu hafta zor bir müsabaka oynayacağız. Galatasaray gerçekten kadro kalitesi çok güçlü olan, hedefte olan bir büyük camiayla oynayacağız" dedi.

22 Eylül Pazar günü 19: 00'da sahasında oynayacağı Galatasaray maçına galibiyet parolasıyla hazırlanan BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Nurettin Soykan Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamada bulunan teknik sorumlu Sergen Yalçın kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Ankara'da oldukça önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Yalçın, "Kazanmak çok önemliydi Ankara'da. Çünkü iki haftalık bir mağlubiyet serimiz vardı. Tekrar kazanıp lige dönmek istiyorduk. Oyunsal anlamda bir sıkıntımız yoktur. Yani istatistik ve oyunsal anlamda güçlüyüz, iyi oynuyoruz. Takımın oyunu bizi tatmin ediyor. Ancak son haftalardaki savunmada özellikle yaptığımız bireysel hatalar, son Alanyaspor karşılaşmasında mağlup olmamızı neden oldu. Ama Ankaragücü galibiyeti bize ve takıma moral oldu. Bu hafta zor bir müsabaka oynayacağız. Galatasaray gerçekten kadro kalitesi çok güçlü olan, hedefte olan bir büyük camiayla oynayacağız. Bunun zorluğunun farkındayız. İyi hazırlanacağız bu hafta. Kendi sahamızda oynuyoruz, tabii ki kazanmak istiyoruz. İyi bir oyun ile sahada sağlam bir kadro ile iyi bir şekilde oynayıp kazanmak istiyoruz. Ama son haftalarda Sezona erken başladığımız için sakatlıklar bizi çok sıkıntıya sokmaya başladı. Özellikle Fofana ve Gökhan Töre'nin olmayışı. Bunlara bu hafta Bifouma da katıldı büyük bir ihtimalle. Üç tane kenar oyuncumuzun da büyük bir ihtimalle oynayamayacak olması bizim için çok üzücü bir durum. Lig'de bu tür sakatlıklar olacak tabi. Sezonu erken açıp, temposu yüksek maçlar oynayınca maalesef oyuncular bu dönemlerde sıkıntı yaşıyorlar. Özellikle adele sakatlıkları sıkıntı oluşturdu bize. Ama oynayacak kadromuz var. İyi hazırlanıp sahaya çıkıp almamız gereken en iyi sonucu almaya çalışacağız" dedi.

"Onlarla oynamak bizler için biraz daha zor olacak gibi görünüyor"

Yalçın büyük camialara sahip takımların bu sene iyi kadrolar kurduklarını ve onlarla oynayacakları maçların daha zorlu geçeceğini belirterek şunları söyledi:

"Önümüzde 30 haftalık bir süreç var, o yüzden herhangi bir yargılama yapmak için henüz çok erken olduğunu düşünüyorum. Ama gerçek olan bir şey var hedefe oynayan takımlar, özellikle büyük takımlar bu sene çok ciddi kadrolar kurdular. Çok önemli oyuncular transfer ettiler. O yüzden bu sene onlarla oynamak bizler için biraz daha zor olacak gibi görünüyor. Tabi sezonun başı henüz.Herkes bir sistem oturtmaya çalışıyor oynadığı müsabakalarda. Bizler de geldiğimiz günden beri bunun mücadelesini vermeye çalışıyoruz. Yani bir sistem oturtmaya çalışıyoruz. Bu kolay değil tabiki biraz zaman alıyor. Herkes için biraz zaman alıyor.O yüzden bir takımla ilgili yargılama yapmanın şu anda çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Önümüzde çok uzun zaman var. 10., 12. haftalarda artık takımlar adına biraz daha netleşir bazı şeyler. bizler iyi hazırlanıp kendi sahamızda oynayacağız. Büyük takım saygı duyuyoruz. Son iki sezonun şampiyonu, büyük bir takımla oynayacağız. Ama bizde kendi sahamızda Malatyaspor olarak iyi hazırlanıp, kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın."