Sergen Yalçın: "İyi Bir Oyun Oldu"

Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta maçında sahasında Galatasaray ile karşılaşarak 1-1'lik skorla berabere kalan Aytemiz Alanyaspor 'da Teknik Direktör Sergen Yalçın , "İstediğimiz her şeyi yaptık diyebiliriz. Daha fazla gol pozisyonu bulabilirdik. İyi bir oyun oldu. Çok güçlü bir takımla oynadık" dedi.Düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımının performansından memnun olduğu aktardı."Mücadelede futbolcuların güçleri çok yüksekti"Oyunun tamamında oyuncularının çok güçlü bir görüntü sergilediklerini belirten Yalçın, "Mücadelede futbolcuları güçleri çok yüksekti. Mental olarak takım maça hazır çıktı. İstediğimiz her şeyi yaptık diyebiliriz. Sadece final pasları ile 3 ve 4. bölgelerde üretmelerde biraz sıkıntı yaşadık. Daha fazla üretebilirdik. Biraz daha final maçlarına konsantre olsaydık, daha fazla gol pozisyonu bulabilirdik. İyi bir oyun oldu. Çok güçlü bir takımla oynadık. Devre arasında çok güçlü bir kadro kurmuş. Zaten oyunun çok pozisyonlu olmamasının sebebi de iki tarafın da çok iyi savunma yapmasıydı" dedi."Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin mantalitesi doğrudur"İlk yarının tamamen Aytemiz Alanyaspor'un kontrolünde geçtiğini belirten Yalçın, özellikle 3. bölgede yaptıkları baskıyla rakiplerinin güvenini kırdıklarını ifade etti. Baskıyla rakibi hataya zorlayarak, kaptıkları toplarla rakibe sıkıntılar yaşattıklarını, ancak final paslarında başarılı olamadıklarını anlatan Yalçın, "Djalma'nın enteresan golüyle ilk yarıyı galip kapattık. İkinci yarı daha dengeli geçti. Erken gol yedik. Golden sonraki 3-5 dakika sıkıntı yaşadık ama hemen toparladık. Oyunda dengeyi yakaladık. Kazanamadık ama bir puan aldık. Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin mantalitesi doğrudur. Şampiyonluğa oynayan değil, aşağıdan kurtulma çabası veren bir takımız. Bu pozisyondayken sahada güçlü olmak, bu kadar mücadele etmek gerçekten bizim için çok önemliydi. Galatasaray'a da başarılar diliyorum. Biz de bir an önce altlardan kurtulmak için lige çok daha fazla konsantre olacağız" diye konuştu."O pozisyona iyi bakmak lazım"Galatasaray'ın attığı golden önce oyuncusu Tzavellas'a faul yapıldığını, ancak hakemin faulü Galatasaray lehine verdiğini savunan Yalçın, "O pozisyona iyi bakmak lazım. Orada faul hakkı bizimdi. Hakem hakkını ters tarafa kullandı, bizde gol yedik" ifadelerini kullandı. - ANTALYA