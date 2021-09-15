Sergen Yalçın kaybedilen Dortmund maçı sonrası çok umutlu: Bu grupta bizim açımızdan iyi şeyler olabilir

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Alman ekibi Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından maçı değerlendiren siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, "Öne geçebilseydik başka türlü olabilirdi. Biz bekleyecektik, onlar gelecekti. Skor hiç istediğimiz gibi gitmedi. 1-0, 2-0 geri düştük. Toparlanmak için çok çaba sarf ettik. Dortmund'a karşı çevirmek kolay değil. Herkes iyi mücadele etti" dedi.

Sergen Yalçın'ın açıklamalarından satır başları:

"DORTMUND'LA BU SEVİYEDE OYNADIYSAK, DİĞER TAKIMLARLA DA OYNARIZ"

"İyi bir oyun oldu. İyi bir mücadele oldu. İzleyenler açısından da zevkli bir maç oldu. Dortmund'u daha ofansif bekliyorduk ama defansif bir takım bulduk karşımızda. Kırılma anları vardı. Oyunun başında golü atsaydık, başka bir oyun olurdu. 40-45 arasında motivasyonumuz bozuldu, taçtan gol yedik. Bu seviyede bu ayrıntılar olmaz. O bizim için hayal kırıklığıydı o gol. Hiç beklemiyorduk. 45'te 2-0 girince başka türlü oldu. 1-0 olsaydı, başka türlü olurdu. İkinci yarının ortasında pozisyon var, atsak yine başka olurdu. Oyunun gelişimi, konsantre etmekte bizi zorladı. 2-0 geriye düştükten sonra, bu seviyenin en iyilerinden biriyle oynuyoruz. Pozisyonlar vermek normaldi, çünkü risk aldık. Kendimizi gördük. Bu grupta bizim açımızdan iyi şeyler olabilir. Dortmund ile bu seviyede oynadıysak, diğer takımlarla da oynarız.

"TECRÜBE AÇISINDAN İYİ OLDU"

1-2 oyuncuda problem yaşadık ilk yarıda. Bu seviyelerde, burada 2 oyuncu aşağıda olduğu zaman direnç düşer. 11'e 11 oynaman lazım bu seviyede, çok yukarıda seviye. Dortmund, 1. sınıf takımlar seviyesinde. Düşüşler oluyor ama futbol canlı bir oyun, oluyor böyle şeyler. Tecrübe açısından iyi oldu. Bundan sonrasına umutla bakıyoruz.

"BU SEVİYEDE BÖYLE KAYBEDEBİLİRSİNİZ, ÇOK NORMAL"

Montero çok iyi oynadı. Savunma oyuncularının performansından gayet memnunum. Çok mücadele ettiler, çok çaba sarf ettiler. İstediklerimizi yapamayanlar olabilir ama hepsi çok mücadele etti. Bu seviyede böyle kaybedebilirsiniz, çok normal.

"TOPARLANMAK İÇİN ÇOK ÇABA SARF ETTİK"

Öne geçebilseydik başka türlü olabilirdi. Biz bekleyecektik, onlar gelecekti. Skor hiç istediğimiz gibi gitmedi. 1-0, 2-0 geri düştük. Toparlanmak için çok çaba sarf ettik. Dortmund'a karşı çevirmek kolay değil. Herkes iyi mücadele etti. Taraftarlarımızda çabadan memnun. Oyuncularımız istekli, arzuluydu. Olmayabilir. Futbolda her türlü sonuç var."