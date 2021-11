Sergen Yalçın: "Kaybedilen maçların sorumlusu benim" - Son Dakika

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 4-0'lık Sporting mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada. "Kaybedilen maçların sorumlusu benim, oyuncular değil" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. hafta maçında Beşiktaş, Portekiz'de Sporting'e 4-0 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Sergen Yalçın, "Kaybedilen maçların sorumlusu benim, oyuncular değil. Bu skorların sorumluluğunu alması gereken kişi benim. Şampiyonlar Ligi başka bir kulvar. Skorlar bazen istediğiniz gibi olmayabiliyor. Ağır bir mağlubiyet aldık. İlk otuz dakikada oyunda çok da bir şey yoktu. İki takımın da kaçırdığı birkaç tane pozisyon vardı. Hakemin belirlediği penaltıyla demoralize olduk. Sonrasında oyuna konsantre olmakta zorlandık. Her geçen dakika oyundan düştük. Rakip daha iyi oynadı. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Tabii ki üzgünüz. Bundan sonra yapacağımız şey, lige dönerek bir an evvel oyuncularımızı moral ve motivasyon olarak önümüzdeki maça hazırlamak. Hayat devam ediyor, önümüzde maçlar var. Çok çabuk şekilde o maçlara hazırlanmalıyız" ifadelerini kullandı.

(İHA)