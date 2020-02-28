Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.



"KOLAY DEĞİL"



Mücadeleyi değerlendiren Sergen Yalçın, "Oyuncuları tebrik ederim, iyi mücadele oldu. Güçlü bir oyunumuz var, bu bizi mutlu ediyor. Bütün maçlarda oyunun kontrolü bizde. Geriye düştük, Alanyaspor gibi bir deplasmanda maçı çevirmek kolay değil. Gücümüzle çevirdik, oyuncularım karakterli duruş sergiledi." dedi.



Kadro tercihi hakkında da konuşan Sergen Yalçın, ""Son hamleyi yapmakta sıkıntı yaşıyoruz. Kevin Prince Boateng'in sakatlığı var, o yüzden oynatmadık. Adem Ljajic de hastalığı nedeniyle çok fazla idman kaçırdı. Tyler Boyd'u tercih ettim çünkü atletik bir oyuncu. Kaybetseydik eleştirilirdik." ifadelerini kullandı.



