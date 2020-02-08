Sergen Yalçın kazanan kadroyu bozmadı - Son Dakika

Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK'yı ağırlayan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, Rizespor karşısında kazanan kadroyu bozmadı.

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, geçtiğimiz hafta Rizespor deplasmanında 3 puana uzanın kadroyu bozmadı. Abdullah Avcı'nın ideal 11'ini sahaya süren ancak farklı sistemle oynayan Yalçın, Gaziantep FK karşısına da aynı 11'le çıktı. Elneny-Atiba ikilisi yerine ön liberoda sadece Elneny'ye şans veren Yalçın, Atiba'yı ise daha önde oynatarak kalabalık orta saha tercih etti. 4-1-4-1 sistemiyle sahaya çıkan Beşiktaş'ta yeni transfer Kevin- Prince Boateng ise karşılaşmaya yedek başladı. Beşiktaş'ın Gaziantep karşısındaki ilk 11'i şu şekilde:

Karius - Gökhan Gönül, Ruiz, Vida, Caner - Elneny - Diaby, Atiba, Ljajic, N'Koudou - Burak Yılmaz.

(Bozhan Memiş - Uygar Aydın/İHA)