Sergen Yalçın kazanan kadroyu bozmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sergen Yalçın kazanan kadroyu bozmadı - Son Dakika

Sergen Yalçın kazanan kadroyu bozmadı

7 saat önce

Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK'yı ağırlayan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, Rizespor karşısında kazanan kadroyu bozmadı.

Sergen Yalçın kazanan kadroyu bozmadı, System.String[]

Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK'yı ağırlayan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, Rizespor karşısında kazanan kadroyu bozmadı.

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, geçtiğimiz hafta Rizespor deplasmanında 3 puana uzanın kadroyu bozmadı. Abdullah Avcı'nın ideal 11'ini sahaya süren ancak farklı sistemle oynayan Yalçın, Gaziantep FK karşısına da aynı 11'le çıktı. Elneny-Atiba ikilisi yerine ön liberoda sadece Elneny'ye şans veren Yalçın, Atiba'yı ise daha önde oynatarak kalabalık orta saha tercih etti. 4-1-4-1 sistemiyle sahaya çıkan Beşiktaş'ta yeni transfer Kevin- Prince Boateng ise karşılaşmaya yedek başladı. Beşiktaş'ın Gaziantep karşısındaki ilk 11'i şu şekilde:

Karius - Gökhan Gönül, Ruiz, Vida, Caner - Elneny - Diaby, Atiba, Ljajic, N'Koudou - Burak Yılmaz.

(Bozhan Memiş - Uygar Aydın/İHA)

Sergen Yalçın, Gaziantep, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 05:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kenan Özer'den Alper Ulusoy'a büyük tepki: Çıldırmamak elde değil
Sergen Yalçın'dan son dakika Lucescu açıklaması! Suriye'ye obüs ve tank sevkiyatı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 3 bölgeye yoğun kar yağışı uyarısı

Son Dakika Haberleri
23:41 Ebru Gündeş makyajsız görüntülendi!
23:05 ABD'li Instagram modeli Natalie Roush, paylaşım başına 3 bin sterlin kazanıyor
22:52 Aldatılan kadın, eşini dövdüğünü Esra Erol'da itiraf etti
21:35 Demet Akalın aşka geldi! Sosyal medyada ünlü çifte büyük ilgi
21:12 Atina tatilinden yeni kare! Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı tam gaz sürüyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 00:16:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sergen Yalçın kazanan kadroyu bozmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]