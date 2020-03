Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, MKE Ankaragücü galibiyetinin ardından Galatasaray derbisi ile ilgili konuşarak, "Tek hedefimiz kazanmak. Başka bir şey düşünmüyoruz. Başka sonuç bizi sevindirecek bir sonuç olmaz. İyi bir mücadele olur ve istediğimiz skorla çıkan taraf biz oluruz" dedi.

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş evinde MKE Ankaragücü'nü 2-1'lik skorla mağlup etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bu akşam kazanmanın önemli olduğunu belirterek, "Zor bir müsabaka oldu. Ankaragücü'nü tebrik etmek lazım. Gerçekten iyi analiz etmişler. Onlar da zorlu sürecin içinden geçiyor. Böyle maçlar zor olacak gibi görünüyor. Herkes çok mücadele ediyor. Galibiyet için mutluyuz ama oyunsal anlamda bugün takımımız beklenenin gerisinde kaldı oyun olarak. Her maç yüksek tempo oynamak kolay değil. Kazanma alışkanlığı ve arka arkaya maç kazanmak önemli. Önümüzdeki hafta derbi oynayacağız onun içinde iyi bir moral oldu. Skordan dolayı mutluyuz. 9 günlük bir süre var derbi için ona hazırlanacağız" diye konuştu.

"KAZANMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY DÜŞÜNMÜYORUZ"

Haftaya oynanacak Galatasaray derbisi hakkında konuşan Yalçın, "Derbi kolay olmayacak. Ciddi bir seyirci baskısı altında oynayacağımızı maç olacak. Bu derbileri oyuncular çok oynuyor, çok etkilenmezler. Kolay müsabaka değil ama kaderimizi belirleyecek bir müsabaka. Ondan sonraki planı belirleyecek müsabaka. 9 günlük süreçte iyi hazırlanacağız. Tek hedefimiz kazanmak. Başka bir şey düşünmüyoruz. Başka sonuç bizi sevindirecek bir sonuç olmaz. İyi bir mücadele olur ve istediğimiz skorla çıkan taraf biz oluruz" ifadelerini kullandı.

"BİZ TAKIMI YUKARIDA TUTMAK İSTİYORUZ"

Futbolcuların durumu hakkında görüşlerini aktaran deneyimli teknik adam, "Bizim oyuncu grubumuz kötü değil. Bazen çok üst düzey kurulan takımlarda istediği sonuçları alamayabiliyor. O yüzden iyi hazırlanıyoruz. Oyuncularımıza psikolojik olarak bazı konuşmalar yaptık, toplantılar yaptık. Biraz daha oyunu önde oynamaya çalışıyoruz. Gerçekten zor bir sürecin içerisinden geçiyoruz. Camianın bulunduğu şartlar kolay değil. Oyuncular bu zorlu sürecin içerisinde iyi mücadele ediyorlar. Oyuncular tarafından da bakmak lazım. Şu anda çok sıkıntılı pozisyondayız ligde. Yukarıdaki gruba bağlanmaya çalışıyoruz. Oyuncularımız da bunun farkında. Bu tür müsabakalar kolay olmaz. Aşağıda olan takımlarla oynamak kolay değil. Herkes bazı şeyleri kurtarma çabasında. Biz yukarı tutunmaya çalışıyoruz ama oyuncularımızın mücadelesi gerçekten iyi. Sahada özveriyle oynamaya çalışıyorlar. Performanslar yargılanabilir. Ama unutmayın ki, oyuncuların da kötü oynama, hata yapma hakkı var. Uzun süreç ve maratonda bunların yaşanması çok doğal. Biz takımı oldukça yukarıda tutmak istiyoruz. İnişler çıkışlar olabilir bunlar normal. Medyada bazı oyuncuların performansından memnun olanlar var. Her zaman her şeyden herkes memnun olmaz. Bu şekilde iyi bir şekilde iyi yerde bitirirsek yeni bir planlama yapacağız" şeklinde konuştu.

"LJAJİC'İN TEPKİSİNE TAKILMAMAK LAZIM"

Ljajic'in gol sonrası yaptığı hareketin sorulması üzerine Yalçın, "Ben görmedim Ljajic'i. Golden sonra bir şey anlatmak istemiştir. Size mi taraftara mı anlatmak istedi bilmem. Bir şey anlattı orada. Onu istersen sorayım, bir dahaki basın toplantısında söylerim. Ljajic hastaydı, birkaç maç kullanamadık onu. Oyunun son bölümünde içeriye aldık güzelde gol attı. Kendi adına sitem göstermiş olabilir. Oyuncular bunu yapıyor takılmamak lazım" şeklinde konuştu.

"OYUNCULAR ÖZGÜR BIRAKIYORUZ"

Takımın maç içerisindeki taktiğine değinen Sergen Yalçın, "Oyuncuların hepsi özgür. Belli kalıbın içerisinde oynamıyoruz. Herkes istediği gibi hücuma çıkabilir belli kalıplarda. Boyd'u bugün sahada başlattık, merkeze aldık sola çektik. Gerçekten atletik bir oyuncu. Çok koşan birisi. Çok faydalı oluyor takıma geçen haftada bu haftada iyi oynadı. Lensi geride kullandık. Bazı oyuncuları değişik bölgelerde kullanabiliriz. Lens de sakatlıktan çıktı yeni yeni oynuyor, fizik gücüne kavuşuyor. Bugün Nkoudu beklentinin altında, Boateng beklenin altında oynadı. Biz de bunu yönetmek zorundayız. Bazen bekletiyoruz, farklı pozisyona oynatıyoruz. Bunu yapmamızın nedeni performanslar. Gökhan 3-4 gün antrenmana çıkmadı zorlasaydık oynatabilirdik ama riske etmek istemedik. Oyuncularımızdan maksimum seviyede faydalanmak istiyoruz. Genç oyuncuları oynatmıyorsun diye soru geliyor. Onları oynayacağız ama doğru zamanda doğru yerde oynatacağız. Yoksa kaybederiz o oyuncuları" dedi.

"OYUNCULARI BEN DEĞİŞTİRİYORUM"

Saha kenarında yapılan taktik varyasyonu hakkında bilgi veren Yalçın, şunları söyledi:

"Bilerek yaptığımız bir şey yok. Oynayan oyuncularımız kenarda ısınan oyuncularımız gidişatına göre hamle yapıyoruz. Bugün 4-5 oyuncuyu ısındırıyoruz ama kimi sokacağımızı belli değil. Boateng'i değiştirdik, Boyd'u oraya aldık. Planlı bir hamleydi. Yardımcı hocalar pozisyonları veriyorlar onlar taktik veriyor. Ben oyunu takip ediyorum o ara. Ben oyunu seyrettiğim için o hamlelerde oyuncuyla konuşursam sahaya bakamayacağım. Sadece oynamaları gereken pozisyonu hocalar anlatıyor. Bu çok sağlıklı bir durum oyuncu sokarken. Değişecek oyuncunun kararını ben veriyorum" şeklinde konuştu.

"ERKEN GOL BULMAK İYİ OLMADI"

Takımın ilk dakikalarda bulduğu golün pek iyi olmadığını belirten Yalçın, "Performans geçen haftalarda çok daha tempolu oynadı takım. Bazen böyle maçlar oluyor. Gelen takımlar kapalı oynuyor burada çok savunma yapıyor. Bazen o savunmayı aşmakta zorlanıyoruz. Mutlaka set oyuncularını çalışmak lazım. Erken gol bulmamız bence çok iyi olmadı benim düşüncem. Biraz da oyuncularda koruma içgüdüsü meydana geldi. Aslında böyle bir oyun tarzımız yok ama öne geçince oyuncuların kafaları farklı çalışıyor ona müdahale edemiyoruz. Golden sonra da pozisyonlar var ama gol gelmeyince 1-0 her zaman tehlikeli bir skor. Her an 1-1 olabilir. Kazanmak çok önemli. Her zaman morali yükseltir. Önümüzde oynayacağımız çok zor bir maç var ona hazırlanmamız lazım. İyi hazırlanıp konsantre olacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

(Ozan Buğra Koşar - Furkan Serttaş/İHA)