Son Dakika Haberleri: Sergen Yalçın: "Kötü bir oyunla mağlup olduk"
Son Dakika Spor Sergen Yalçın: 'Kötü bir oyunla mağlup olduk' - Son Dakika Spor

Sergen Yalçın: "Kötü bir oyunla mağlup olduk"

6 saat önce

Süper Lig'de oynanan Yeni Malatyaspor-DG Sivasspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Kötü bir oyunla mağlup olduk" dedi.

Sergen Yalçın:

Süper Lig'de oynanan Yeni Malatyaspor-DG Sivasspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Kötü bir oyunla mağlup olduk" dedi.


Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sivasspor'u tebrik ederek, "Bana göre hak edecek bir oyun oynayıp, haklı bir galibiyet aldılar. Bizden çok daha fazla mücadele ettiler. Daha fazla koştular, daha organizelerdi. Doğal olarak oyunu kaybettik" dedi.


Karşılaşma da erken hamle yaptıklarını ifade eden Yalçın, "Artık 3-1'den sonra 10 kişiyle çok oyunu çevirebilecek bir durumumuz yoktu. Öncelikle kaybettiğimiz için üzgünüz. Bu maçtan çıkarmamız gereken dersleri çıkarıp, bundan sonraki kalan 3 lig, 1 kupa maçında iyi oyun oynayıp, tekrar bir geri dönüş yakalamak zorunda olduğumuzu düşünüyorum" şeklinde konuştu.


DG Sivasspor karşılaşması öncesi ligde oynadıkları 7 karşılaşmada mağlup olmadıklarını hatırlatan Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:


"Kötü bir oyunla mağlup olduk. Bana göre hak ettiğimiz bir mağlubiyetti. Ligde bu tür mağlubiyetler oluyor. Her zaman kazanamıyorsunuz. Sezonu erken açtık, oyuncularımızın tempolarının düşmesi gayet normal. Biz bu düşüşü zaten bu haftalarda teknik ekip olarak bekliyorduk. 'Bu düşüşü nasıl engelleriz, nasıl bunun altından kalkarız' diye aramızda çok konuştuk ama bazen bazı şeyleri engellemek maalesef çok kolay olmuyor. Ama bugün itibariyle özellikle takım savunması ve bireysel savunma, koşu mesafeleri, birlikte hareket anlamında sıkıntılı bir müsabaka oldu. Bu maçtan çıkarmamız gereken dersleri biz ve oyuncularımız çıkarak. Kalan 3 maça iyi hazırlanıp, en iyi şekilde ilk yarıyı bitirmek istiyoruz." - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 06:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


5-2'lik maç sonrası Ersun Yanal'a "Yerinize başkası mı gelecek?" sorusu soruldu
Otizmli Berkay, ilk kez anne dedi Demir Grup Sivasspor BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti Fatih Terim: Bugünkü 3 puan, 3 puandan fazlasıydı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2019 00:23:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sergen Yalçın: "Kötü bir oyunla mağlup olduk"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]