Sergen Yalçın'la görüntülü konuştu! Teixeira, "Cumartesi İstanbul'dayım hocam" dedi

Kara Kartal'da transfer bombaları peş peşe patlayacak. Rosier transferiyle taraftarların yüzünü güldüren yönetim, şimdi Teixeira, Ghezzal ve Godin transferlerini duyurmaya hazırlanıyor. Josef de Souza'nın yakın arkadaşı olan Teixeira, Facetime üstünden Teknik Direktör Sergen Yalçın ve Asbaşkan Emre Kocadağ ile bir görüşme yaptı.

"HAZIR GELİYORUM"

Hürriyet'in haberine göre; Josef'in telefonu ile Sergen Yalçın ve Kocadağ ile görüşen Teixeira, ikili üstünden taraftarlara mesajı gönderdi. Sergen Yalçın, "Taraftar dahil herkes seni bekliyor" demesi üzerine Teixeira şunları söyledi: Cumartesi günü İstanbul'dayım ve sabırsızlanıyorum. Burada antrenmanları eksiksiz sürdürüyorum. Hazır geleceğim.

2 MİLYON 300 BİN EURO GARANTİ ÜCRET

Beşiktaş, Alex Teixeira'ya senelik 2 milyon 300 bin euro garanti ücret verecek. Ayrıca 900 bin euro imza parası alacak. Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde yakalanacak başarılara göre de bonus verilecek.