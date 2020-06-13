Sergen Yalçın'la ikinci mağlubiyet

Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor'a sahasında 2-1 mağlup olan Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde ikinci mağlubiyetini aldı.



Korona virüs sonrası tekrar başlayan Süper Lig'de ilk maçını Antalyaspor'a karşı oynayan ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetimindeki ikinci mağlubiyetini aldı. Bu sezon 20. haftada göreve gelen Sergen Yalçın yönetiminde 8. maçına çıkan siyah-beyazlılar, bu maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Üst üste Çaykur Rizespor ve Gaziantep galibiyetlerinin ardından Başakşehir deplasmanında kaybeden siyah-beyazlılar, Trabzonspor beraberliğinin ardından önce Alanyaspor'u ardından da Ankaragücü'nü yenmişti. Galatasaray ile deplasmanda golsüz berabere kalan Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetimindeki ikinci yenilgisini Antalyaspor karşısında aldı. - İSTANBUL