Sergen Yalçın: "Ligin ilk yarısını iyi bitirdik" - Son Dakika
Son Dakika Spor Sergen Yalçın: 'Ligin ilk yarısını iyi bitirdik' - Son Dakika Spor

Sergen Yalçın: "Ligin ilk yarısını iyi bitirdik"

6 saat önce

Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ligin ilk yarısını mağlubiyetle bitirdikleri için üzgün olduklarını belirterek, "İki takım için de çok zor bir müsabaka oldu.

Sergen Yalçın:

Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ligin ilk yarısını mağlubiyetle bitirdikleri için üzgün olduklarını belirterek, "İki takım için de çok zor bir müsabaka oldu. Oyunun geneline baktığımızda zorlu bir maçtı. Rakibe çok pozisyon da vermedik. Maçtaki 2 golü de kendimiz attık diyebiliriz. İlk golde çok bariz bir hata yaptık ve topu kalemizde gördük. İkinci golü de çok aradıktan sonra bulduk. Özellikle ikinci yarı 10 kişi kaldıktan sonra takımımız reaksiyon göstermeye başladı ve daha iyi oynadık. Oyunun geneline baktığımız zaman kazanmamız gereken bir maçtı ama maalesef oyun içerisindeki şanssızlıklar yaşadık. Ayrıca 4-5 oyuncumuzun eksikliği nedeniyle sıkıntı yaşadık. O yüzden deplasmanında alınan 1 puan sevindirici diye düşünüyorum. Ligin ilk yarısını iyi bir şekilde bitirdik diyebiliriz. Artık bundan sonra ligin ikinci yarısına bakacağız" ifadelerini kullandı.


Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği BtcTurk Yeni Malatyaspor ile 1-1 kalan Gaziantep Futbol Kulübünün yardımcı antrenörü Gabriel Margarit, ligin ilk yarısında göze güzel gelen bir futbol oynadıklarını söyledi.


Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına, Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın hasta olması nedeniyle yardımcı antrenör Gabriel Margarit katıldı.


Rakiplerinin güçlü olduğunu belirten Margarit,şöyle konuştu:


"Bu sene Avrupa kupalarına hak eden bir rakibimiz vardı. Şu an takımımız 24 puanla 9'uncu sırada. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Bence ligin ilk yarısında göze güzel gelen futbol oynadık. Oyuncularıma bu futbol için teşekkür ediyorum. Takım 1 hafta izin yapacak daha sonra hazırlıklara başlayacağız. Ligin ikinci yarısına daha iyi hazırlanacağız."


Yeni Malatyaspor, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 08:40 
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