Sergen Yalçın mesajı verdi, yönetim harekete geçti - Son Dakika

Sergen Yalçın mesajı verdi, yönetim harekete geçti

Denizlispor maçını altyapıdan 4 oyuncuyla tamamlayan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, "Beşiktaş seneye bütün kupalara talip olacak bir kadro kuracak" dedi, yönetim çalışmalara başladı.

Sergen Yalçın mesajı verdi, yönetim harekete geçti, System.String[]

Denizlispor maçını altyapıdan 4 oyuncuyla tamamlayan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, "Beşiktaş seneye bütün kupalara talip olacak bir kadro kuracak" dedi, yönetim çalışmalara başladı.


Denizlispor karşısında alınan 5-1'lik galibiyet sonrası Teknik Direktör Sergen Yalçın önümüzdeki sezonun mesajlarını verdi. Maçı altyapıdan yetişen 4 oyuncuyla tamamlayan ve kadroyu gençleştirmek isteyen Yalçın, "Beşiktaş'ta 11 genç oynamaz. Bu takım seneye bütün kupaları almak için sezona başlayacak" diyerek mesajını verdi. Rıdvan ve Ersin'e çok güvenen, Erdoğan ve Kartal'ı da değerlendirmek isteyen Yalçın, önümüzdeki sezon kiralıktan dönecek olan Oğuzhan ve Fatih Aksoy'u da planlarının arasında düşünüyor.


Caner gözden çıkarıldı


Beşiktaş'ta son oynanan Antalyaspor ve Denizlispor karşılaşmalarında yedek kalan Caner Erkin'le yollar ayrılıyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli oyuncunun kadrodan ayrılmasında sakınca görmeyen Yalçın, bu bölgede yeni bir transfer istiyor. Sergen Yalçın'ın istediği isim, Alanyaspor forması giyrn N'Sakala. Gökhan Gönül'le anlaşılmasını da isteyen Yalçın, Adem Ljajic için de raporunu önümüzdeki haftalarda sunacak. Savunmadan Vida ve Roco'ya teklifler gelmesi halinde değerlendirilmesini isteyen 47 yaşındaki teknik adam, ayrıca Gökhan Töre için de girişimlerin başlamasından yana. Sergen Yalçın'ın takıma oynattığı coşkulu futboldan çok memnun olan siyah-beyazlı yöneticiler, önümüzdeki sezonun bütçesi doğrultusunda çalışmalara başlayacak. - İSTANBUL

Yalçın Beşiktaş, Sergen Yalçın, Denizlispor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 02:13 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sergen Yalçın mesajı verdi, yönetim harekete geçti - Son Dakika Spor

Son Dakika

Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi Muhammed Ali'nin oğlundan George Floyd eylemlerine tepki: Polis işini yapıyordu Sivas'ta halı sahalar koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı Galatasaraylı Ahmet Çalık, Gaziantep maçında kaptan olarak sahaya çıkacak Kaya Çilingiroğlu'ndan tartışma yaratacak sözler: Erkek erkeğe öpüşmeye karşıyım Bayern Münih'li Lewandowski, lig bir sezonda en çok gol atan futbolcu oldu Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı Werder Bremen, Almanya Bundesliga'ya veda edebilir Fenerbahçe'nin Beşiktaşlı Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le anlaştığı ileri sürüldü Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı Inter'in efsane futbolcusu Mario Corso yaşamını yitirdi Schalke, Fenerbahçe'nin gündemindeki İrfan Can için girişimde bulundu Fransa'da 11 Temmuz'dan itibaren maçlara seyirci alınacak Adı Fenerbahçe ile anılan Morozyuk, transfer iddialarına yanıt verdi: Her şey mümkün Akhisarspor'da Yılmaz Vural dahil toplam 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi         
14:25
Arı Adam'dan çılgın rekor denemesi! Binlerce arıyı 3 saat boyuncu üzerinde taşıdı Arı Adam'dan çılgın rekor denemesi! Binlerce arıyı 3 saat boyuncu üzerinde taşıdı         
13:43
Çocukluk arkadaşı tarafından evinden çağrıldı, 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü Çocukluk arkadaşı tarafından evinden çağrıldı, 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü         
13:42
Reuters tüm dünyaya duyurdu! Çin koronavirüs aşısında insanlı deney aşamasına geçti Reuters tüm dünyaya duyurdu! Çin koronavirüs aşısında insanlı deney aşamasına geçti         
13:15
Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira         
13:12
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu         
13:03
Sivas'ta halı sahalar koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı Sivas'ta halı sahalar koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı         
12:55
Muhammed Ali'nin oğlundan George Floyd eylemlerine tepki: Polis işini yapıyordu Muhammed Ali'nin oğlundan George Floyd eylemlerine tepki: Polis işini yapıyordu         
12:46
Kuyudan ütüsüne su doldururken yıldırım çarpan Sharon Stone, yerden havalanıp buzdolabına çarptı Kuyudan ütüsüne su doldururken yıldırım çarpan Sharon Stone, yerden havalanıp buzdolabına çarptı         
12:14
Ekranlarda pek görünmeyen Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan koronavirüs açıklaması: Toplum kontrolünü kaybetti Ekranlarda pek görünmeyen Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan koronavirüs açıklaması: Toplum kontrolünü kaybetti         
11:58
İstanbul'un göbeğinde kaldırımda bir mezar! Geçenler dua ediyor, kimin yattığı bilinmiyor İstanbul'un göbeğinde kaldırımda bir mezar! Geçenler dua ediyor, kimin yattığı bilinmiyor         
11:27
Sabah saatlerinde meydana gelen güneş tutulması İstanbul'dan görüntülendi Sabah saatlerinde meydana gelen güneş tutulması İstanbul'dan görüntülendi         
11:20
Ünlü anketçi Hakan Bayraktar'dan 1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar Ünlü anketçi Hakan Bayraktar'dan 1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar         
11:15
Binanın üzerine düşen yıldırım anbean kamerada! Evdeki birçok eşya kullanılamaz hale geldi Binanın üzerine düşen yıldırım anbean kamerada! Evdeki birçok eşya kullanılamaz hale geldi         
11:01
Elon Musk, oyuncu Amber Heard ve ünlü model Cara Delevingne üçlü ilişki iddialarını reddetti Elon Musk, oyuncu Amber Heard ve ünlü model Cara Delevingne üçlü ilişki iddialarını reddetti         
10:49
Prof. Dr. Tank: 1 Haziran sonrası hareketlilik, pandemi ilanından önceki seviyeye geldi Prof. Dr. Tank: 1 Haziran sonrası hareketlilik, pandemi ilanından önceki seviyeye geldi         
10:35
Metin Feyzioğlu'nun baro başkanlarıyla ilgili yorumu sosyal medyayı ikiye böldü Metin Feyzioğlu'nun baro başkanlarıyla ilgili yorumu sosyal medyayı ikiye böldü         
10:00
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin         
09:58
Kadir ikinci kez hakim karşısına çıkacak! Avukatın sözleri, tahliye bekleyenlerde heyecan yarattı Kadir ikinci kez hakim karşısına çıkacak! Avukatın sözleri, tahliye bekleyenlerde heyecan yarattı         
09:53
Dinlenmek için ağacın altına yatan genç kız, 3 bin yılda bir açan Udumbara çiçeğini keşfetti Dinlenmek için ağacın altına yatan genç kız, 3 bin yılda bir açan Udumbara çiçeğini keşfetti         
09:51
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi         
09:50
Muş'ta sürü halinde görülen çalı çekirgeleri büyük korkuya neden oluyor Muş'ta sürü halinde görülen çalı çekirgeleri büyük korkuya neden oluyor         
09:49
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı         
09:34
Yargıtay'dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu Yargıtay'dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu         
09:28
Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek         
09:11
Kahraman baba, oğluyla vatan görevinde! Gösterdiği fedakarlık sonrası yılın babası seçildi Kahraman baba, oğluyla vatan görevinde! Gösterdiği fedakarlık sonrası yılın babası seçildi         
09:08
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip         
07:56
Kaçak pavyon baskınında 36 kişiye 113 bin lira ceza kesildi Kaçak pavyon baskınında 36 kişiye 113 bin lira ceza kesildi         
07:41
Ceaevinden izinli çıkan şahıs, önce bekçiye çarptı ardından polis memurunu yaraladı Ceaevinden izinli çıkan şahıs, önce bekçiye çarptı ardından polis memurunu yaraladı         
02:58
Evlilik teklifi organizasyonu düzenleyen grup silahlı çatışmanın ortasında kaldı: 3 yaralı, 7 gözaltı Evlilik teklifi organizasyonu düzenleyen grup silahlı çatışmanın ortasında kaldı: 3 yaralı, 7 gözaltı         
02:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2020 14:32:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sergen Yalçın mesajı verdi, yönetim harekete geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei