Sergen Yalçın: Mina'nın oğlu yaşam mücadelesi veriyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Sergen Yalçın: Mina'nın oğlu yaşam mücadelesi veriyor - Son Dakika Spor

Sergen Yalçın: Mina'nın oğlu yaşam mücadelesi veriyor

6 saat önce

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, oyuncusu Arturo Mina'nın oğlunun yaşadığı talihsiz kazaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın: Mina'nın oğlu yaşam mücadelesi veriyor, System.String[]

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, oyuncusu Arturo Mina'nın oğlunun yaşadığı talihsiz kazaya ilişkin açıklamalarda bulundu.


Çaykur Rizespor mücadelesi öncesinde yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan başarılı teknik adam, öğrencisine geçmiş olsun dileklerini iletti.


Sergen Yalçın ayrıca Beşiktaş karşısında aldıkları galibiyetin ardından kendilerini daha güçlü hissetlerinin de altını çizdi.


Sergen Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde:


"Mina'ya geçmiş olsun. Oğlu ağır bir kaza geçirdi, yaşam mücadelesi veriyor. Beşiktaş maçından sonra öğrendik.  Geçen hafta kazanarak bir geri dönüş yaptık. Beşiktaş maçı sonrası kendimizi daha güçlü hissediyoruz."


Ne olmuştu?


Yeni Malatyaspor, Arturo Mina'nın oğlunun 9 Aralık'ta evin 2. katından düştüğünü ve hayati tehlikesinin sürdüğünü açıklamıştı.


İşte o açıklama:


"Futbolcumuz Arturo Mina'nın oğlu 9 Aralık tarihinde evinin 2. katından düşmüş ve hastaneye kaldırılmıştır. Futbolcumuz Beşiktaş maçı öncesi bu olayın duyulmamasını rica etmiş ve hayati tehlikesi devam eden oğlu için ülkesi Ekvador'a gitmiştir."


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 03:36 
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