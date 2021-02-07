Sergen Yalçın: "Mücadeleyi de savaşı da bırakmayacağız" - Son Dakika

Sergen Yalçın: "Mücadeleyi de savaşı da bırakmayacağız"

07.02.2021 21:47
Sergen Yalçın:

Konyaspor karşısında 81. dakikada Rosier'in golüyle 1-0 kazanan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın maçın ardından konuştu.

Konyaspor karşısında 81. dakikada Rosier'in golüyle 1-0 kazanan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın maçın ardından konuştu. Mücadeleyi ve savaşı bırakmayacaklarını söyleyen Yalçın, kazanmak için her şeyi sadece sahada yapacaklarını ifade etti.

Süper Lig'in 24. haftasında Konyaspor'u konuk eden ve 21. dakikadan sonra 10 kişi mücadele ederek 81. dakikada Rosier'in golüyle 1-0 kazanan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Galibiyetten dolayı mutlu olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Yalçın, "Bu galibiyetle tekrar lig yarışının içine kendimizi attık. Tekrar pozisyonumuzu yakaladık. Bu bizim için çok önemliydi. İkinci yarıdaki ilk maçımızı kazandık. 5 puan kaybetmiştik, bu maç çok değerliydi. 10 kişi kaldıktan sonra daha da değerli oldu. Oyuncularım inanılmaz bir özgüvenle oyunu kazanmasını bildiler. Hepsine özverileri için teşekkür ediyorum. Çok değerli bir galibiyetti bizim için. Bu mücadeleyi veren, oynayan oynamayan hiç fark etmez bütün oyunculara teşekkür etmemiz gerekiyor. Mücadeleyi de savaşı da camia olarak bırakmayacağız. Bunu gösterdiğimizi düşünüyorum. 10 kişi kalmamıza rağmen top sürekli bizdeydi, oyunu biz yönlendirdik ve her an golü bulabilirdik. Eksik oynamamıza karşın oyuncularımın hepsine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"BIRAKIN MÜCADELEMİZİ VERELİM"

Futbolcularının hiçbir zaman mücadeleyi ve savaşı bırakmayacağını söyleyen Yalçın, "Benim oyuncularım hiçbir zaman mücadeleyi bırakmaz, savaşı bırakmaz. Bütün maçları bu tempoda oynayacağız, savaşarak oynayacağız. Bundan önceki 2-3 maçta da maalesef gördüğümüz şeyler sağlıklı değildi. Hakemlerin yönetme şekilleri beklediğimizin dışında. Oyuncumuzun atılmasında bir sorun yok ama nedense biz duran top pozisyonlarında faul yakaladığımız zaman hakem ısrarla avantaja oynatmaya çalışıyor. Biz duran top oynamak istiyoruz, hakem ısrarla oynatmıyor. Antalyaspor maçında 20 dakika oyun oynanmadı, verilen süre 7 dakika. Uzatma 7 dakika oynanmadı ama verilen süre hemen bitti. Biz bu hakem arkadaşların yıllardır nasıl maç yönettiğini biliyoruz. Demek istediğim şu, bırakın mücadelemizi verelim. Zaten 1 takım şampiyon olacak ama en azından mücadelemizi verelim, karışmayın bu işlere" diyerek sözlerine devam etti.

"KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİ SAHADA YAPACAĞIZ"

10 kişi oynamanın kolay olmadığını ifade ederek sözlerini sürdüren Sergen Yalçın, "75 dakika 10 kişi oynadık. Oyuncular için de zor bir durum. Enerji lazım. 10 kişinin 1 kişinin açığını kapatması lazım. Ama benim oyuncularım çıkıp savaşacak. Kazanmak için her şeyi sahada yapacağız, ama sahada yapacağız. Biz zaten sezon başından beri VAR'dan falan herhangi bir pozisyon kazanmadık. Galiba ilk maçta bir penaltı kazanmıştık. Biz VAR'la çok ilgilenmiyoruz. Gerekirse VAR hiç karışmasın bizim maçlara, bırakın biz sahada maçımızı oynayalım" dedi.

N'Sakala'nın gördüğü kırmızı karta da değinen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "N'Sakala'nın pozisyonu çok profesyonelce bir davranış değil. Bazen oyuncular kontrolü kaybedip bu tür kırmızı kartlar görebiliyorlar. Kendisi de anladı nasıl bir hata yaptığını. Bu konuda oyuncuları çok uyarıyoruz ama futbol bu yüzden güzel ve enteresan bir oyun. Kırmızı kart oluyor, penaltı oluyor. 10 kişi de kalsak savaşıyoruz, 9 kişi de kalsak yine aynı mücadeleyi vereceğiz sahada" diyerek sözlerini tamamladı.

(Bozhan Memiş/İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sergen Yalçın: 'Mücadeleyi de savaşı da bırakmayacağız' - Son Dakika


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