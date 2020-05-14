Sergen Yalçın, N'Sakala transferini bitirdi! İşte maaşı... - Son Dakika
Son Dakika Spor Sergen Yalçın, N'Sakala transferini bitirdi! İşte maaşı... - Son Dakika Spor

Sergen Yalçın, N'Sakala transferini bitirdi! İşte maaşı...

7 saat önce

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını yürüten Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de istediği yıldız ismin transferini bitirdi.

Sergen Yalçın, N'Sakala transferini bitirdi! İşte maaşı..., System.String[]

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını yürüten Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de istediği yıldız ismin transferini bitirdi.


Beşiktaş, Alanyaspor'la sözleşmesi liglerin bitimiyle sona erecek Fabrice N'Sakala ile kesin olarak anlaşmaya vardı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Alanya'yı çalıştırdığı dönemden talebesi olan Demokratik Kongolu futbolcu ile iki yıllık sözleşme imzalandı.


N'Sakala'nın ilk sezon için 850 bin Euro, ikinci sezon için de 900 bin Euro alacağı belirtildi. Yönetim, böylece futbolcu ücretlerinde belirlediği 1 milyon Euro barajını geçmeden ilk transferini gerçekleştirmiş oldu.


SERGEN YALÇIN DEVREYE GİRDİ


Bu transferde Sergen Yalçın'ın payı büyük oldu. Yalçın'ın N'Sakala'nın mutlaka alınmasını istediği ve futbolcunun ikna edilmesinde önemli rol oynadığı belirtildi.


29 yaşındaki N'Sakala, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada Fenerbahçe'den devre arasında teklif aldığını ve kendisiyle Başakşehir'in de ilgilendiğini ifade etmiş ancak gönlünün Beşiktaş'tan yana olduğunu dile getirmişti.


ÇOK YÖNLÜ OYNUYOR


Asıl yeri sol bek olan Fabrice N'Sakala, çok yönlü bir oyuncu olmasıyla dikkat çektiyor. 29 yaşındaki futbolcu, sol kanat, sol stoper ve sağ bekte de görev alıyor. N'Sakala, sol bekte 177 maça çıkıp 15 asist yaparken, sol kanatta 18 karşılaşmada 2 gol pası verdi. Sağ bekte başladığı 7 mücadalede ise 1 asistle oynadı. (Sabah)



Sergen Yalçın, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 10:53 

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