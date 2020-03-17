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Sergen Yalçın: "Neden bu kadar top kaybettik çözmemiz gerek"
6 saat önce
İdman öncesi futbolcularıyla yaptığı toplantıda derbideki hataları anlatan Yalçın, "Rakip kim olursa olsun Beşiktaş bu kadar mahkum oynayamaz. G.Saray karşısında daha istekli oynamalıydık.
İdman öncesi futbolcularıyla yaptığı toplantıda derbideki hataları anlatan Yalçın, "Rakip kim olursa olsun Beşiktaş bu kadar mahkum oynayamaz. G. Saray karşısında daha istekli oynamalıydık. Topla oynama üstünlüğünü rakibe kaptırdık. Neden bu kadar top kaybı yaptık ve sahamıza çekilmek zorunda kaldık, bunu çözmemiz gerekiyor" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 08:03
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