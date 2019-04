Sergen Yalçın: Ortada 24 Puanlık Bir Havuz Ortamı Var

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor evinde oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.Aytemiz Alanyaspor, 6 Nisan'da sahasında Bursaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın gözetiminde gerçekleşen antrenmana futbolcular ısınma hareketleriyle başladı. Pas oyunlarıyla antrenmana devam eden futbolcular, parkur çalışmasıyla idmanı sonlandırdı."İYİ HAZIRLANDIK"Antrenmanda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kalan 8 maçta kendilerini 24 puanlık bir havuzun beklediğini söyledi. Yalçın, "3 haftalık bir ara tabii ki uzun bir süre. En heyecanlı döneme denk geldi bu ara. İyi bir hazırlık aşaması oldu bizim için. Herkes için böyle olmuştur. Sakat oyuncuların tekrar dönmesi, bir rehabilitasyon dönemi oldu. Son 8 haftalık final dönemi herkes için başlıyor. Ortada 24 puanlık bir havuz ortamı var. 8 maçlık sürede herkes için alınabilir bir puan. İyi hazırlandık bu sürede, 2 tane de hazırlık maçı oynadık. 2 haftadır iyi antrenmanlar yapıyoruz. Sakat oyuncularımız da takıma yavaş yavaş dönmeye başladı. Bu da bizim için mutluluk verici. Final dönemine başlayacağız. Bursaspor maçı bizim için zor.. Koşan ve mücadele eden agresif bir takıma karşı oynayacağız. Şu an puan cetvelindeki yerimiz, kalan 8 haftalık sürece göre iyi bir durumdayız. ek düşüncemiz bir an evvel puan barajının üzerine çıkmak. Yani barajı 39- 40 puan olarak düşünürsek ki bu sene öyle bir görüntü var. Alınacak sonuçlara göre baraj 40'ın üzerine de çıkabilir. Takımımızı bir an evvel güvenli bölgeye alarak ligi de en iyi bitirebildiğimiz yerde bitirmek istiyoruz" dedi."ZOR BİR 8 HAFTA OLACAK"Ligin son sürecinde maçların farklılaştığını belirten Yalçın, şöyle dedi: "Artık final bölümü. Sıkıntılı olan takımlar oluyor. Yani bana göre 5'inci sıra ile 16'ncı sıra arasında çok yakın bir puan ritüeli var. Herkes birbirine çok yakın puanlarda. Yerler çok çabuk şekilde değişebiliyor. Bu yüzden iyi hazırlanmak lazım, iyi konsantre olmak lazım, iyi mücadele etmek lazım. Biz de takımımızı bu mücadeleye hazırlamaya çalışıyoruz. Zor bir 8 hafta olacak bizim için, herkes için zor olacak bana göre. Bursaspor da güçlü bir takım. Koşan, mücadele eden, agresif oynayan ve genç oyunculardan kurulu olan bir takım. İçeride oynamanın verdiği avantajı kullanmaya çalışacağız. İyi oynayacağız, agresif oynayacağız, iyi konsantre olacağız, önde oynayamaya çalışacağız. Bizim için çok değerli bir maç bu. Çünkü bu maçı kazanırsak istediğimiz bölgenin içine girme ihtimalimiz çok yüksek olacak. İyi hazırlanıp kazanmak istiyoruz ama ligde her maç kolay değil ama biz kendi sahamızda iyi oynuyoruz, iyi mücadele ediyoruz. Hedefimiz kazanmak.""OBI İYİ FUTBOLCU" Joel Obi hakkında da bilgi veren Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hazırlık dönemini bir türlü verimli geçiremedi. Yani 6-8 haftadır sürekli hazırlık dönemi. Ciddi bir sakatlığı var demek ki, bir türlü toparlayamıyor. Aslında biz oyuncunun kalitesine ve oyunculuğuna güvenerek aldık. İyi bir oyuncu, önemli bir oyuncu Obi ama bu sakatlık bir türlü onun düzelmesini sağlayamadı şu zamana kadar. Valla bilmiyorum, bu hafta katılamazsa bile önümüzdeki hafta o da takıma katılarak son şansını deneyecek. Artık düzelip takıma dönmesi gerekiyor oynaması için, bazı şeyleri ispat etmesi için. Herhalde bu süreç ona da iyi gelmiştir. Umuyorum önümüzdeki hafta takıma dönerek çalışmalara başlar."Turuncu yeşilli ekip yarın yapacağı tek idmanla çalışmalarını sürdürecek.