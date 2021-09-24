Sergen Yalçın: "Oyuncularımı kimsenin önüne atamam" - Son Dakika

Kaybedilen maçların ardından bazı oyuncuların performansından memnun olmamanın normal olduğunu söyleyen Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, "Oyuncularımı kimsenin önüne atamam. Bunlar içeride konuşması gereken konular" dedi.

Altay'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, lige yeni çıkmalarına rağmen iyi bir grafik çizdiklerini belirterek Altay'ı ve Mustafa Denizli'yi tebrik ettiğini söyledi.

Altay'a karşı mağlubiyeti hak etmediklerini ifade eden Sergen Yalçın, "Oyuncularımız iyi şeyler yapmaya çalıştılar. Müsabakayı kazanabilirdik ancak bireysel hatalar ikinci yarıda 2 gol yememize sebep oldu. Sağ bek pozisyonunda sol beki oynatıyoruz. Pozisyonu olmayan oyuncuları başka yerde oynatıyoruz. Bu bahane değil ama oyuncular çok eleştiriliyor. Oyuncuların iyi niyetli, gayretli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Sakat oyuncular nedeniyle zor bir süreçten geçtiklerini ifade eden Yalçın, "Ajax ve Sivasspor maçlarını atlatıp toparlanacağız diye düşünüyorum. Sakatlık ve skorları başka yerlere bağlıyoruz. Bu fazla maç oynamaktan da olabilir, zeminden de olabilir ama oyuncuların kendilerine bakmadığına inanmıyorum. Hakim olmadığınız bir konuda yorum yapmamak gerekir. Oyuncularımızın hepsi profesyonel ve kendilerine bakıyorlar. Sezon başı kısmet böyleymiş. Böyle sorunlar olabilir. Oyuncularımız gayet iyi oynadı, iyi mücadele etti. Oyunu kazanması gereken taraf bizdik. Basit hatalar yaptık. Her takım maç kaybediyor. Bir an evvel toparlanmamız ve sakatlarımızın düzelmesi gerekiyor" diye konuştu.

"OYUNCULARIMI KİMSENİN ÖNÜNE ATAMAM"

Şampiyonlar Ligi maçlarının Süper Lig maçlarından daha tempolu ve yorucu olduğunu kaydeden Yalçın, "Bu maçlar oyunculara zarar veriyor. Ajax maçından sonraki sürece tam kadro girmeyi istiyoruz. Ajax maçına kadar Larin, Batshuayi ve Rosier düzelebilir. Belki Necip dönebilir. Bugün Pjanic de sakatlandı, onun da Salı günü oynayabileceğini sanmıyorum. Biz çıkıp oynarız, sonucuna bakarız" dedi.

"Kaybedilen maçlardan sonra bazı performanslardan memnun olmamız normal" diyen Yalçın, "Oyuncularımı kimsenin önüne atamam. Bunlar içeride konuşması gereken konular. Hepsi benim oyuncularım" diye konuştu.

(Ali Gözeten/İHA)