Sergen Yalçın: "Performansımız yukarıya çıkıyor" - Son Dakika

Sergen Yalçın: "Performansımız yukarıya çıkıyor"

01.11.2020 22:07
Sergen Yalçın:

Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenen Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın maçın ardından konuştu.

Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenen Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın maçın ardından konuştu. 3 puanın çok önemli olduğuna dikkat çeken Yalçın, "Performansımız yukarıya çıkıyor. Takımımız şu anda yüzde 60'larda" ifadelerini kullandı.

Yeni Malatyaspor karşısında Larin'in golüyle 1-0 kazanan ve puanını 10'ü yükselten Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Yalçın, "İhtiyacımız olan kazanmaktı. 3 puan almak çok önemliydi moral açısından. İleriye daha pozitif bakmamız açısından çok önemli bir galibiyet. Çok savunma yapan bir takıma karşı oynadık. Kendi sahasında bekleyen, bizi çok zorlayacak bir rakibe karşı oynadık. Mutlaka gol bulmak zorundaydık. İkinci yarıda attığımız gol, oyunu kazanmamızı sağladı. Larin'in attığı gol bizi çok mutlu etti. Haftayı 3 puanla kapattık. Takımımız yavaş yavaş performans ve oyun anlamında yukarıya çıkıyor. Geçen yıldan çok farklılık var kadromuzda ve oyunu oturtmaya çalışıyoruz. O zamanı en doğru şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Kazandığımız için mutluyuz, ilerleyen haftalara bakacağız" açıklamasını yaptı.

"Mevcut kadroyla en iyiyi yapmaya çalışıyoruz"

Henüz ideal 11 kuramadıkları yönündeki soruyu yanıtlayan Sergen Yalçın, "Şu anda ideal 11'imizi kuramıyoruz gibi görünse de oynayan oyuncuların hepsi kadromuzun içinde olan ve oynama ihtimali yüksek olan isimler. Bu kadroya katılacak olan Josef, N'Koudou, Gökhan Töre ve Hasic yok. Onlar da katılacaklar. Tam kadro olsak daha iyiydi. Bugün Ghezzal'ı oyundan almayı düşündüm çünkü çok yoruldu. Ancak baktık kulübede oyuna dahil edebilecek isim yoktu ve değişiklik yapamadık. Takım bana göre yüzde 60-70 civarı hazır gibi. Bütün oyuncularımız katılırsa rekabet ortamı yükselecek ve hamle yapacağımız fazla oyuncu olacak. Bu da bizi daha çok rahatlatır. Mevcut kadroyla en iyiyi yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

" Adem Ljajic, istediğimiz noktaya gelirse oynar"

Gol yollarında şu anda Aboubakar ve Larin'in her an gol atabilecek isimler olduğunu söyleyen Sergen Yalçın, "Santrforsuz olduğumu düşünmüyorum. Aboubakar ve Larin gibi her an gol atabilecek oyunculara sahibiz. Santrforlarımız gol atıyor. Oyuncularımızı aşağıya çekmeyelim. Oyuncularımız iyi oyuncular ve bize daha çok maç kazandırır" dedi.

Dorukhan'ın sözleşmesiyle ilgili sorulan soruya "Dorukhan 25 yaşında ve A milli takım oyuncusu. Kontrat konusu başkan ve yönetimin işi. Onlar ne zaman yapmak isterlerse o zaman yaparlar" cevabını veren Yalçın, Adem Ljajic'le ilgili olarak da "Özel yaşantısı beni ilgilendirmiyor. Ne zaman güçlenirse, ne zaman istediğimiz seviyeye gelip bizim istediğimiz mantaliteye gelirse, o zaman sahaya süreriz. Bugün Oğuzhan ve Mensah'ı kullandık ama bundan sonra Adem'i kullanmayacağız demek değil bu. Ne zaman bizim istediğimiz seviyeye gelirse Adem sahada olacaktır. Orada alternatifimiz çok fazla. Atiba, Mensah, Josef, Dorukhan gibi 7-8 oyuncumuz var. Orada formayı almak biraz zor ve şartların zorlanması gerekiyor. İnşallah Adem de şartları zorlayacak seviyeye gelir ve formayı alır" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın, Beşiktaş, oyunlar, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sergen Yalçın: 'Performansımız yukarıya çıkıyor' - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Pakdemirli, İzmir depreminin simgesi Buse'nin kurtarılma sürecini anlattı Son Dakika: Beşiktaş, evinde Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti Beşiktaş taraftarı, Adem Ljajic'e maç öncesindeki hareketleri nedeniyle tepki gösterdi Son Dakika: Türkiye'de 1 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 74 kişi vefat etti, 2106 yeni vaka tespit edildi Vicdansızlığın böylesi! Depremzedeler için dağıtılan erzak yardımlarını alıp sattı Son Dakika: Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Harutyunyan'ın içinde bulunduğu askeri konvoy vuruldu TEOG Türkiye birincisinin cansız bedeni enkazdan çıkarıldı CHP'li Selin Sayek Böke'nin İzmir'deki AFAD çadırlarıyla ilgili iddialarına İçişlerinden cevap: Böyle bir şey yok
Manchester United, evinde Arsenal'e 1-0 yenildi Manchester United, evinde Arsenal'e 1-0 yenildi         
21:31
İlham Aliyev: Türkiye'ye ait F-16'lar Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda yer almıyor İlham Aliyev: Türkiye'ye ait F-16'lar Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda yer almıyor         
21:07
Son Dakika: İzmir'de Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı Son Dakika: İzmir'de Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı         
20:04
İki tırın çarpıştığı feci kazada 1 kişi yaşamını yitirdi İki tırın çarpıştığı feci kazada 1 kişi yaşamını yitirdi         
19:56
Kaçak ocakta göçük altında kalan işçiyi Kaçak ocakta göçük altında kalan işçiyi "Ağaçtan düştü" diyerek hastaneye getirdiler         
18:03
Son Dakika: İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 69'a yükseldi Son Dakika: İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 69'a yükseldi         
17:14
Son Dakika: Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın 'kalbi' Şuşa'yı güneyden kuşattı Son Dakika: Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın 'kalbi' Şuşa'yı güneyden kuşattı         
16:24
Damat, yol kenarında tekme tokat gelini dövdü! O anlar kamerada Damat, yol kenarında tekme tokat gelini dövdü! O anlar kamerada         
15:24
Belçika'da bir öğretmen Hz. Muhammed hakkındaki müstehcen karikatürü öğrencilerine gösterdi Belçika'da bir öğretmen Hz. Muhammed hakkındaki müstehcen karikatürü öğrencilerine gösterdi         
14:18
Fırsatçı her yerde aynı! Deprem sonrası İzmir'de ev kiraları arttı Fırsatçı her yerde aynı! Deprem sonrası İzmir'de ev kiraları arttı         
14:11
Paşinyan'ı Azerbaycan yalanı da kurtarmadı! Rusya kapıyı gösterdi Paşinyan'ı Azerbaycan yalanı da kurtarmadı! Rusya kapıyı gösterdi         
12:41
Yarım kilosu 25 bin liralık bir altın bileziğe denk olan 'safran', çelik kasalarda saklanıyor Yarım kilosu 25 bin liralık bir altın bileziğe denk olan 'safran', çelik kasalarda saklanıyor         
11:59
Suç makinesi 3 yıldır ikiz kardeşinin kimliğiyle gizlenmiş Suç makinesi 3 yıldır ikiz kardeşinin kimliğiyle gizlenmiş         
11:53
Şizofren katil zanlısı, yaşlı adamın başını ve cinsel organını kesip okul bahçesine attı Şizofren katil zanlısı, yaşlı adamın başını ve cinsel organını kesip okul bahçesine attı         
11:10
Son dakika! AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu, koronavirüsten hayatını kaybetti Son dakika! AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu, koronavirüsten hayatını kaybetti         
08:12
Aileleri enkaz altındaki vatandaşların TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan isteği kahretti: Kepçelerle kazmasınlar Aileleri enkaz altındaki vatandaşların TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan isteği kahretti: Kepçelerle kazmasınlar         
07:47
Uzun zamandır ortalarda olmayan Mehmet Çilingiroğlu, ABD'den bombayı patlattı: Koronanın kesin tedavisi bulundu Uzun zamandır ortalarda olmayan Mehmet Çilingiroğlu, ABD'den bombayı patlattı: Koronanın kesin tedavisi bulundu         
22:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2020 22:12:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sergen Yalçın: "Performansımız yukarıya çıkıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei