Son Dakika Haberleri: Sergen Yalçın Pfdk'ye Sevk Edildi

Sergen Yalçın Pfdk'ye Sevk Edildi

23 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Sergen Yalçın Pfdk'ye Sevk Edildi, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmadaki hakareti nedeniyle Sergen Yalçın'ın PDFK'ye sevkine karar verildiği bildirildi.

Hukuk müşavirliğinin Süper Lig takımlarından Beşiktaş, Galatasaray, Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Göztepe, İstikbal Mobilya Kayserispor ve Bursaspor takımlarını da çeşitli nedenlerle kurula sevk ettiği kaydedildi.

Atiker Konyaspor oyuncusu Nejc Skubic'in de kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevkine karar verildiği vurgulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:14 Kaynak: AA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sergen Yalçın PFDK'ya Sevk Edildi Lyon Forması Giyen Jason Denayer, Galatasaray'dan Övgüyle Bahsetti! Arnavutluk-Türkiye Maçını Alman Hakem Tobias Stieler Yönetecek Ali Palabıyık, Kosova-Danimarka Maçını Yönetecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 17:37:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sergen Yalçın Pfdk'ye Sevk Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]