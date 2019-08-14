Sergen Yalçın: "Rakibi analiz ettik, skor telefi edilemeyecek bir skor değil"

- Sergen Yalçın: "Rakibi analiz ettik, skor telefi edilemeyecek bir skor değil"MALATYA - UEFA Avrupa Ligi 3.

- Sergen Yalçın: "Rakibi analiz ettik, skor telefi edilemeyecek bir skor değil"

MALATYA - UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ikinci maçında Sırbistan temsilcisi Partizan ile yarın sahasında karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor'da, Teknik Direktör Sergen Yalçın karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında, "Skor telefi edilemeyecek bir skor değil, skorla ilgili bir telaşımız yok. Yarın tempolu, istekli, arzulu, kazanmak için her şeyini ortaya koyan oyuncu gurubunu herkes sahada görecek. Biz rakibi analiz ettik" dedi.

Yeni Malatya Stadyumunda karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, skorun telefi edilemeyecek bir skor olmadığını ifade ederek, "Skorla ilgili bir telaşımız yok. Son oynadığımız müsabakada oyunsal anlamda ciddi sıkıntılarımız ve korkularımız vardı. Bundan önce oynadığımız turda da aynı sorunları yaşamıştık. Bir haftalık süreçte bu sorunları minimuma indirme konusunda oyuncularla bireysel, teorik ve oyunsal anlamda çalışmalar yaptık" şeklinde konuştu.

Yalçın, kendi taraftarları önünde takımının ellerinden gelenin fazlasını yapmak için sahada mücadele edeceğini kaydederek, "Onlara güvenimiz tam, taraftarında takıma güveni tam olsun. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Hedefimiz kazanmak, öncelikle kazanmak istiyoruz, tur atlamak ikinci planda düşündüğümüz şey. İyi ve sağlam bir oyunla müsabakayı kazanmak istiyoruz, tek hedefimiz bu. Çalışmalarımız bu doğrultuda olacak. Oyunsal anlamda da bu çalışmaları yaptık. Yarın tempolu, istekli, arzulu, kazanmak için her şeyini ortaya koyan oyuncu gurubunu herkes sahada görecek. Biz rakibi analiz ettik, iyi çalıştık aslında. Oyunsal anlamda oyunculara rakibi anlattık. Sahada yapılması gerekenleri aslında çalıştık. Bazen her şey konuşulduğu veya çalışıldığı gibi olmuyor, maç ortamları farklı oluyor. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamayınca maalesef müsabakalar ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Partizan maçında en büyük sıkıntımız savunma hatalarıydı. Takım ve bireysel savunmada sıkıntılar yaşadık. Takım olarak olmaması gereken hatalar yaptık. Tabi ki bunun sorumlusu benim. Oyuncular sahada hata yapıyor ama sonuçta sorumluluk bana ait. Onlar da bizim zaaflarımızdan iyi faydalandılar. Oyuna konsantre olmakta zorlandık. Mücadele olarak, rakipten çok eksik kaldık. Biz ikili mücadelelerde ve temasta rakibe göre eksik kaldık. Biz ilk defa UEFA'da böyle bir tur oynuyoruz, rakibimiz bizden çok daha tecrübeli. Oynayacağımız müsabaka umarım bizim istediğimiz doğrultuda geçer. Kesinlikle turu geçmek bizim için çok zor falan değil. Skor abartılı bir skor değil, geri dönüşü olabilecek bir skor değil. Oyunsal anlamda iyi olur, sahada istediğimiz şeyleri yaparsak tur atlamak bizim için çok daha kolay olur. Bizim yarın için tek isteğimiz sağlam durmak, iyi mücadele etmek, agresif oynamak. Rakipte bir iki tane önlem alınacak oyuncu var. İlk maçta da konuştuk ama beceremedik. Sahanın içerisi çok farklı, dışarıda konuşmayla içeride oynamak çok farklı şeyler. Önlem aldık ama hiç bir şey istediğimiz gibi gitmedi. Yarın için gerekli önlemleri aldık, oyun anlayışımızı belirledik. Nasıl oynayacağımız oyunculara net anlattık ve sahada gösterdik. Yarın her şey bizim istediğimiz gibi olur diye umuyoruz. Güçlü bir oyunla turu atlayacak pozisyonda olmak istiyoruz. Geçemesek de oynadığımız oyunla ilerisi için herkese umut vadetmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Sarı-siyahlı takımın orta saha oyuncusu Guilherme ise kendilerini zor bir maç beklediğini belirterek, "Biz bu maça çok iyi hazırlandık. Hocamızın anlattıklarını sahaya yansıtırsak turu geçeceğimizden hiç şüphemiz yok. Biraz daha sağlam oynamamız lazım. Sakin olmamız lazım, taraftarımızın desteğini de arkamıza alırsak turu geçmemek için hiç bir neden yok" diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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