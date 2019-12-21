Sergen Yalçın, Rizespor maçına hazır! - Son Dakika
Son Dakika Spor Sergen Yalçın, Rizespor maçına hazır! - Son Dakika Spor

Sergen Yalçın, Rizespor maçına hazır!

6 saat önce

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sergen Yalçın, Rizespor maçına hazır!, System.String[]

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.


Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.


Antrenman, dayanıklılık ve güç çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdi.


Sakatlığı bulunan Issam Chebake ile izin alarak ülkesi Ekvador'a giden Arturo Mina, antrenmana katılmadı.


Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, haftanın maçlarını değerlendirdi...


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Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 12:00 
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