Son Dakika Haberleri: Sergen Yalçın saha ortasında toplantı yaptı! Serzeniş...
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Sergen Yalçın saha ortasında toplantı yaptı! Serzeniş...

1 saat önce

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sergen Yalçın saha ortasında toplantı yaptı! Serzeniş..., System.String[]

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Nurettin Soykan Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman kondisyon yüklemesi olarak gerçekleştirildi.


SERGEN YALÇIN: YAKIŞMADI


Antrenman öncesi saha ortasında bir toplantı yapan Sergen Yalçın, Antalyaspor maçındaki kötü görüntünün kendilerine yakışmadığını, Denizlispor mücadelesinde taraftara iyi bir takım izletmeleri gerektiğini söyledi.


Bu arada sakatlığın atlatan Bifouma da takımla birlikte çalıştı. Bifouma'nın görev verilmesi halinde cuma günü oynanacak Denizlispor müsabakasında sahadaki yerini alabileceği ifade edildi.


Sarı-kırmızılılarda kırmızı kart cezalısı Mustafa Akbaş ve tedavisi devam eden Gökhan Töre dışında eksik bulunmuyor.


Sergen Yalçın'ın adı Beşiktaş ile anılıyor;

Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın, Denizlispor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:51 
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