Sergen Yalçın: "Sahada kendine güvenen bir Beşiktaş vardı" - Son Dakika

Sergen Yalçın: "Sahada kendine güvenen bir Beşiktaş vardı"

17.01.2021 22:27

- Sergen Yalçın: "Sahada kendine güvenen bir Beşiktaş vardı" Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "Skordan ve performanstan memnum" "Her şeyi birlikte başaracağız" Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 3 puanla ayrıldıkları Galatasaray derbisinde oyuncularının performansından memnun...

- Sergen Yalçın: "Sahada kendine güvenen bir Beşiktaş vardı"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın:

"Skordan ve performanstan memnum"

"Her şeyi birlikte başaracağız"

İSTANBUL - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 3 puanla ayrıldıkları Galatasaray derbisinde oyuncularının performansından memnun olduğunu belirterek, "Saha içinde gayet iyiydik. Kendine güvenen bir Beşiktaş vardı. Birlikte atak ve birlikte savunmaya yaptık" dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 19. haftasında sahalarında 2-0 kazandıkları Galatasaray derbisi sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Derbiye iyi hazırlandıklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Kazandığımız için mutluyuz. Derbi maçları her zaman zordur. İyi hazırlandık. Rakibimizi iyi analiz ettik. Oyun planımız çok doğruydu. Dikine oynamak ve kenarlı kullanmak planlarımızdaydı. Saha içinde gayet iyiydik. Hem ofansif hem de defansif olarak. Oyuncularıma bugünkü skor için çok teşekkür ediyorum. Lig uzun maraton. Bugünkü skordan, performanstan gayet memnunum. Oyuncularımızla birlikte iyi bir ekip havası yakaladık. Oynayanlar, oynamayanlar, oyuna sonradan girenler, hepsiyle iyi bir ekip oldu. Daha alternatifli ve geniş kadromuz oldu. Bundan da memnunum" diye konuştu.

"Her zaman A ve B planınız olmalı"

Derbi maçlarına özel bir hazırlık yapmadığını aktaran Yalçın, "Derbi kaybetmemekte özel bir durum yok ortada aslında. Derbiler çok özeldir. Ben özel bir çalışma yapmıyorum. Rakibi iyi analiz edip doğru oyun planı oturtmaya çalışıyoruz. Bu maçlarda A ve B planı olmalı. Geriye düşerseniz nasıl hamleler yapılacak bunları bilmelisiniz. Birçok planı kenarda bekletiyoruz. Oyunun gidişatı bunları yapmamıza neden oluyor. Bazen bu planlar tutuyor bazen tutmuyor. Bu maçları kazanmak bizi mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

"Kendine güvenen bir Beşiktaş vardı"

Galatasaray'a karşı benimsedikleri oyun stratejisini de anlatan Sergen Yalçın, "Oyun planımızda bugün biraz daha ön alan baskıyla başlamak vardı. Rakibi kaleden ne kadar uzak tutarsak bu iyi olacaktı. Daha farklı, daha kendine güvenen bir Beşiktaş vardı. Birlikte atak birlikte savunmaya yaptık. Josef ve Atiba bizim için çok önemli. Merkez orta saha. 7 tane merkez orta sahamız var oynayabilecek. Hepsinin hazır olmasını istiyoruz. Çünkü lig çok uzun maraton. Bir takım içinde bu kadar değişiklik yapmak tartışılır ama oyunculardan da güveni almak lazım. Biz bunu yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Biraz sabır ve güven lazım"

Sezon başında şampiyonluk şanslarının az görülmesi hakkındaki soruya ise siyah-beyazlıların teknik direktörü, "Büyük takımların şampiyonluk şansını kimse az göremez. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor gibi camialar şampiyonluklara alışık camialar. Sezon başarında şansı az yorumu doğru değil. Ligler uzun maratonlar. Avrupa liglerinde bile inişler çıkışlar oluyor. Biraz sabırlı olmak ve beklemek lazım. Bir de güven lazım" yanıtını verdi.

"Her şeyi birlikte başaracağız"

Sergen Yalçın, başarılarında bireysel olarak önemli işlere yalnız kendinin imza atmadığını vurgulayarak, "Önemli işlere ben imza atmıyorum. Oyuncularım imza atıyor. Sahada oynayan oyuncular. Onların mücadelesi, arzuları maçları kazanmamızı sağlıyor. Kazanılan maçlardaki en büyük başarı oyuncularımındır. Biz bir ekibiz. Biz bir birlik kurduk göreve başladığımızdan beri. Kötü gidişatın sorumlusu ben olurum ama iyi gidersek herkese övgüyü veririm. Benim yanımda 8 tane teknik direktör var. Onların da başarısı var. Biz camia olarak her şeyi birlikte başaracağız" açıklamasını yaptı.

Sergen Yalçın: Sahada kendine güvenen bir Beşiktaş vardı
Sergen Yalçın: Sahada kendine güvenen bir Beşiktaş vardı
Sergen Yalçın: Sahada kendine güvenen bir Beşiktaş vardı
Sergen Yalçın: Sahada kendine güvenen bir Beşiktaş vardı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sergen Yalçın: 'Sahada kendine güvenen bir Beşiktaş vardı' - Son Dakika


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