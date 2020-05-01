"Sergen Yalçın takıma Beşiktaş kimliği getirdi" - Son Dakika
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"Sergen Yalçın takıma Beşiktaş kimliği getirdi"

15 dakika önce

Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson, teknik direktör Sergen Yalçın ile ilgili olarak, "Sergen Yalçın takıma Beşiktaş kimliği getirdi" dedi.

Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson, teknik direktör Sergen Yalçın ile ilgili olarak, "Sergen Yalçın takıma Beşiktaş kimliği getirdi" dedi. Atiba, Süper Lig'de en beğendiği futbolcunun da Trabzonsporlu Nwakaeme olduğunu söyledi.

Beşiktaş'ta 7 senedir forma giyen Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson, Tam Saha Dergisi'ne açıklamalarda bulundu. 37 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın gelişinin ardından siyah-beyazlı takımda bir değişim olduğunu belirterek, "Sergen Yalçın takıma Beşiktaş kimliğini getirdi. İlk günden itibaren mücadeleye ve çok çalışmaya odaklandı. Taraftarların da desteği inanılmaz. Bana göre işler istediğimiz gibi, doğru yöne doğru gidiyor. Oynamamız gereken maçlar var ve takım içinde pozitif bir hava mevcut. Bu yüzden kalan maçları ve gelecek sezonu iple çekiyoruz" şeklinde konuştu.

"Ailemle birlikte evdeyim"

Korona virüs salgını sebebiyle evde kaldığını söyleyen Atiba Hutchinson, "Tüm dünya gerçekten de zorlu bir süreçten geçiyor. Daha önce uzun yıllar görülmemiş bir felaket ve bu durumun ne kadar süreceğinin bilinmemesi, durumu daha da zorlaştırıyor. Hayatımızda pek çok şeyi değiştirebilecek bir durum bu. Fakat bireysel olarak şu an ne söyleniyorsa onu yapmalıyız. Çünkü başka nasıl başa çıkacağımızı da bilmiyoruz. Ben de ailemle birlikte evdeyim ve durumumuz iyi. Çocuklarım okula gitmedikleri için keyifleri biraz yerinde diyebilirim" açıklamasını yaptı.

"Türkiye bizim için evimizden uzak bir ev gibi"

Salgın döneminde ülkesi Kanada'ya gitmeyi tercih etmediklerinin altını çizen deneyimli futbolcu, "Çoğu futbolcu doğal olarak ülkelerine dönmeyi tercih etti fakat ben yedi yıldır buradayım ve burası benim ve ailem için zaten evimizden uzak başka bir ev gibi. Çocuklarım burada doğdu, burası onların zaten evi. Şimdilik iyi durumdayız. Bugünlerde vaktimin çoğunu ailemle, üç çocuğumla geçiriyorum. Antrenmanıma vakit ayırıyorum. Çocuklarım uyuduktan sonra da kendime fazla vakit kalmıyor ve genelde uyuyakalıyorum" ifadelerini kullandı.

"Beşiktaşla sözleşme uzatmak için görüştüm"

Bu sezon sonu Beşiktaş'taki sözleşmesi sona erecek olan 37 yaşındaki oyuncu, 1 yıl daha aktif futbol kariyerini sürdürmek istediğini vurgulayarak, "Evet, bu sene sonunda kontratım bitiyor. Ancak ben kendimi iyi hissediyorum, hala futbol oynamaya yetecek gücümün olduğunu düşünüyorum. Aklımda en az bir sene daha profesyonel futbola devam etme planı var. Kulüple de devam etmek için birkaç kez görüştük ve nasıl sonuçlanacağını hep birlikte göreceğiz. Profesyonel futbol kariyerim sona erdikten sonra yine futbolla ilgili bir kariyere devam etmek istiyorum. Antrenörlük olabilir. Oyunun içinde kalmamın bana iyi geleceğini düşünüyorum" diye konuştu.

"Türk Milli Takımı'nın iyi sonuç elde etme şansı yüksek"

Atiba, 2021'de oynanacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak olan A Milli Futbol Takımı hakkında ise şu ifadelere yer verdi:

"Türk Milli Takımı son zamanlarda gerçekten iyi performans sergiledi ve geleceği parlak oyunculara sahip. İyi futbol oynuyorlar, birbirleriyle iyi anlaştıkları ve kimyanın yüksek olduğunu görebiliyorsunuz. Ayrıca Avrupa'nın büyük kulüplerinde oynayan oyuncular da mevcut. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda onları izlemek güzel olacak. Turnuvada da iyi bir sonuç elde etme şanslarının da yüksek olduğunu düşünüyorum. Şenol Güneş gibi çok önemli bir teknik direktöre sahipler."

"Nwakaeme'yi çok beğeniyorum"

Siyah-beyazlı futbolcu, Süper Lig'de Trabzonspor forması giyen Nwakaeme'nin beğendiği bir oyuncu olduğunu aktararak, "Trabzonspor'da Nwakaeme'yi çok beğeniyorum. Trabzonspor için çok önemli ve fark oluşturan bir oyuncu. Çok farklılaştırıcı bir oyun şekli var, gol yollarında etkili, asist yapıyor. Demba Ba bu sezon oldukça iyi bir performans sergiliyor. Başakşehir için çok önemli bir golcü. Beşiktaş'tayken de çok iyi performans sergiliyordu. Yine Başakşehir'den Edin Visca'yı beğeniyorum. Takımına golleri ve asistleriyle oldukça katkı sağlıyor. Birkaç sezondur yükselen grafiği var. Sörloth da bu sezona damgasını vuran oyunculardan. Neredeyse her maç gol atıyor ve Trabzonspor'un önemli oyuncularından" değerlendirmesini yaptı.

(İHA)

Sergen Yalçın, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 01:15 Kaynak: İHA


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