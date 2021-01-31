Sergen Yalçın takımdan ayrılacak isimleri duyurdu: Güven Yalçın ve Boyd gidiyor - Son Dakika

Sergen Yalçın takımdan ayrılacak isimleri duyurdu: Güven Yalçın ve Boyd gidiyor

31.01.2021 21:46
Sergen Yalçın takımdan ayrılacak isimleri duyurdu: Güven Yalçın ve Boyd gidiyor, System.String[]

Trabzonspor'a sahasında 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Maçta şanssızlıklar yaşadıklarını belirten Yalçın, Güven Yalçın ve Tyler Boyd'un takımdan ayrılacağını söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldukları maçın sonrasında konuştu.

Maçı değerlendiren Yalçın, "Oyuncuların üzülmesi normal. Kimse kaybetmek istemez. Ciddi bir maçtı. Çok mücadele ettiler. 10 kişi kaldıktan sonra da öyle. Bazen futbolda böyle sonuçlar var. Normal. Kaybetmeyi hak ettik mi? Çok da zannetmiyorum. 10 kişi kaldık ama 2-3 pozisyona girip atamadık. Nazar boncuğu olsun. Bu futbol. Biri kazanacak, biri kaybedecek. Uzun maratonda böyle sonuçlar var. Çok maç var önümüzde. Bundan sonrasına bakacağız." dedi.

"ŞANSSLIK, BAZEN İSTEDİĞİMİZ OLMUYOR"

"İlk yarıdaki oyun beklediğimizin dışındaydı. Rakip hücumcular ileride kalıp dönmüyordu. Onlara önlem almak gerekiyordu. Topu kaptırınca sağlam durmak, topun arkasında olmak gerekiyordu. Oyunda bazen her şey kendiliğinden gelişiyor ve istediğin şey olmuyor. Top da istemedi kazanmamızı. Şanssızlık. Yediğimiz ilk golden belliydi. Soyunma odasında sağlam, akıllı durmalıyız dedim. Dorukhan'ın atılması oyun anlayışımızı bozdu. 10 kişiyle bile tek kale oynadık. Üzüleceğiz ama çarşamba maç var. Ligde her an her şey olabilir. Kaybetmek istemezdik ama futbol bu, oluyor." ifadelerini kullandı.

"GÜVEN VE BOYD GİDİYOR"

Transferdeki son durumu da anlatan genç hoca, "Boyd gidiyor, Güven gidiyor. Bilal geldi, Cenk geliyor. Giden oyuncular, kadroda düşünmediğimiz oyuncular. Bir tek Güven'in kalmasını isteyebilirdim. Gitsin bir yerde oynasın. 4-5 maçta 1 oynatabiliyoruz. Yeterli olmuyor. Gidip şansını başka yerde denemeli. Burası çok iyi gelmedi ona. İnşallah gittiği yerde çok başarılı olur." diye konuştu.

Sergen Yalçın takımdan ayrılacak isimleri duyurdu: Güven Yalçın ve Boyd gidiyor

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Son Dakika Spor Sergen Yalçın takımdan ayrılacak isimleri duyurdu: Güven Yalçın ve Boyd gidiyor - Son Dakika Spor


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