Üye Girişi
Sergen Yalçın: "Takımı toparlamak için her şeyi yapıyoruz" - Son Dakika

Sergen Yalçın: "Takımı toparlamak için her şeyi yapıyoruz"

03.12.2021 22:56

Kasımpaşa deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın maçın ardından konuştu.

Kasımpaşa deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın maçın ardından konuştu. Takımın kötü gidişatını durdurması için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Yalçın, "Sezon başında takım bu durumda olacak deseler kimse inanmazdı" dedi.

Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. İlk bölümde iyi oynadıklarını ve gidişatın istedikleri gibi olduğunu söyleyen Yalçın, "Oyun kontrolümüzdeydi, golü bulduk ve golden sonra 3-4 pozisyonu değerlendiremediğimiz bir ilk yarı oldu. Çok rahat bir maç olacak gibi görünürken, 60'tan sonra geri çekilen bir duruma döndük. Bundan önceki maçların etkisi de var burada. Rakip üzerimize gelmeye başladı. Talihsiz bir gol yedik. Çok erken bitirmemiz gereken bir maçı beraberlikle noktaladık. Ama futbolda olabiliyor böyle skorlar. 1-0 garanti bir skor değildir ve biz de bunun sıkıntısını yaşadık. Bu maçı böyle tamamlayıp önümüze bakacağız" dedi.

Yaptıkları oyuncu değişikliklerinin takıma yansımadığını da söyleyen Yalçın, "Bugün Ghezzal'ın bölgesinden çok gelmeye başlamışlardı. Mehmet'i göbeğe alıp sonrasında bu bölgeyi daha güçlü kılmak istedik. Ghezzal yorulmuştu. Giren oyuncuların takıma katkı vermesi gerekiyor ama üzülerek söylüyorum, bu sene oyuna sonradan soktuğumuz oyuncuların takıma verdiği bir katkı yok. Takımın direncini artırmaları gerekirken, diğer oyunculara yardımcı olamıyorlar ve bu da takıma olumsuz etki ediyor" açıklamasını yaptı.

"İNŞALLAH KAZANMAYA BAŞLARIZ"

Takımın bu durumda olmasını kimsenin beklemediğini söyleyen Sergen Yalçın, "Sezon başında bugün bu durumda olacağımızı söyleselerdi biz de inanmazdık, siz de inanmazdınız. Bu kötü gidişat nasıl bu kadar uzun sürer. Ben Anadolu'da da yıllarca çalıştım ama böyle uzun süren bir düşüş yaşamadım. İyi antrenman yapıyoruz, maça da iyi konsantre oluyorlar. Maçı ilk yarıda da bitirebilirdik. Gol yollarında o golü atmak lazım. Atamayınca 1-0 her zaman tehlikeli bir sonuç. Bugün gole engel olamadık. Bu gidişatı düzeltmeye çalışıyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Tekrar oyunculara kazanma alışkanlığını getirmek istiyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta kazanmaya başlarız diye düşünüyoruz" diye konuştu.

Yalçın son olarak takımın en etkili isimlerinden Can Bozdoğan hakkında, "Can çok iyi oynadı. 20 yaşında olmasına rağmen sorumluluk alıyor. Ayağı iyi. Koşu mesafesi yüksek. Bugün de çok iyi oynadı. Kendisini tebrik ediyorum, inşallah böyle devam eder" ifadelerini kullandı.

(Bozhan Memiş - Bora Akyol/İHA)

Sergen Yalçın, Kasımpaşa, Beşiktaş, oyunlar, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sergen Yalçın: 'Takımı toparlamak için her şeyi yapıyoruz' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan! 17:24 Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli gencin elini öperek karşılık verdi 16:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli gencin elini öperek karşılık verdi Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı! 16:19 Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı! Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı 15:11 Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı Milyonlarca kişiyi şaşırtmıştı! İnsana benzeyen keçi yavrusunun sır perdesi aralandı 15:09 Milyonlarca kişiyi şaşırtmıştı! İnsana benzeyen keçi yavrusunun sır perdesi aralandı Didem Soydan Miami'de bikinili pozlarıyla takipçilerini mest ediyor 14:13 Didem Soydan Miami'de bikinili pozlarıyla takipçilerini mest ediyor Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47 12:03 Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47 Kılçdaroğlu'nun TÜİK baskını Yeşilçam'ın efsane repliğini bir kez daha hatırlattı! 11:35 Kılçdaroğlu'nun TÜİK baskını Yeşilçam'ın efsane repliğini bir kez daha hatırlattı!

Son Dakika Haberleri
23:52 Asgari Geçim İndirimi'nde düzenleme kabul edilirse maaş alan herkesin yüzü gülecek
23:51 Prof. Dr. Ertuğrul'a aşı karşıtlarından tehdit: Seni asacağız
23:20 Metin Feyzioğlu'na Suavi'den şarkı tepkisi: Bu korsanlıktır
23:20 Rıdvan Dilmen, hakem atamalarıyla ilgili gerçeği ifşa etti
23:00 Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a SİHA sitemi
22:47 Kasımpaşa maçında Beşiktaş'ta iki cezalı, bir sakat var
22:46 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun kız kardeşi yaşamını yitirdi
22:27 UEFA'nın kararı Beşiktaş'a kötü gidişi unutturacak
22:24 TÜİK, Twitter hesabını yorumlara kapattı
22:09 Kasımpaşa ile berabere kalan Beşiktaş, Süper Lig'de 5 maçtır kazanamıyor
Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür         
18:11
Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı         
17:18
Çıntar mantarı tezgaha iner inmez tükendi Çıntar mantarı tezgaha iner inmez tükendi         
16:37
Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı         
16:17
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı! Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı!         
15:09
İmamoğlu'ndan Halk Ekmek kuyrukları için "mizansen" yorumu yapanlara sert tepki: Siyaset için her şeyi konuşabilecek körlükte insanlar İmamoğlu'ndan Halk Ekmek kuyrukları için "mizansen" yorumu yapanlara sert tepki: Siyaset için her şeyi konuşabilecek körlükte insanlar         
15:00
Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı         
12:29
Sene başında 30 liraya satılan kahvenin kilosu şimdi 140 lira Sene başında 30 liraya satılan kahvenin kilosu şimdi 140 lira         
11:47
Fransız savunmacı Umtiti, Barcelona taraftarının saldırısına uğradı! Kırmızı ışıkta aracın önünü kestiler Fransız savunmacı Umtiti, Barcelona taraftarının saldırısına uğradı! Kırmızı ışıkta aracın önünü kestiler         
10:49
Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71         
10:49
İnsanlığın sonunu getirecek laboratuvar deneyinin bilgileri ortaya çıktı! İlk defa robotlar tek başlarına üreyebildi İnsanlığın sonunu getirecek laboratuvar deneyinin bilgileri ortaya çıktı! İlk defa robotlar tek başlarına üreyebildi         
10:45
Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu         
10:08
BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı! BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı!         
08:54
Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı! Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı!         
08:48
DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz! DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz!         
08:24
Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor         
07:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2021 00:02:19. #1.12#
SON DAKİKA: Sergen Yalçın: "Takımı toparlamak için her şeyi yapıyoruz" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement