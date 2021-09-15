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Sergen Yalçın: "Takımın mücadelesi ve temposundan memnunum" - Son Dakika

Sergen Yalçın: "Takımın mücadelesi ve temposundan memnunum"

15.09.2021 23:09
Sergen Yalçın:

Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Borussia Dortmund'a sahasında 2-1 kaybeden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, önemli bir rakip karşısında iyi mücadele ettiklerini ve tempo olarak iyi olduklarını söyleyerek, "Bundan sonraki maçlara daha iyi gözle bakıyoruz" dedi.

Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Borussia Dortmund'a sahasında 2-1 kaybeden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, önemli bir rakip karşısında iyi mücadele ettiklerini ve tempo olarak iyi olduklarını söyleyerek, "Bundan sonraki maçlara daha iyi gözle bakıyoruz" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında sahasında Borussia Dortmund'u konuk eden Beşiktaş, 90 dakika sonunda 2-1 mağlup olurken Teknik Direktör Sergen Yalçın maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Üzüldüklerini ifade ederek sözlerine başlayan Yalçın, "Gerçekten iyi bir mücadele oldu. Seviye çok yüksek, oyunun temposu çok yüksekti. Bu seviyenin en üst takımlarından birisi. Ama oyunun tamamında rakibe cevap verebildiğimizi düşünüyorum. Tabii oyunun farklı gelişimleri var. İlk golü biz atsaydık başka bir oyun olacaktı. Onlar atınca, onların istediği oyun oldu. 40-45 arasında takım olarak oyundan düştük. Taç atışından gol yedik ve tamamen konsantrasyonla ilgili bir durum. Devreye 1-0'la girseydik başka bir durum olabilirdi. 2-0 olunca, böyle bir rakibe karşı oyuncu grubunu geri dönüşe inandırmak kolay değil. İkinci yarının ortalarında bulduğumuz pozisyonlar var. Atsaydık yine farklı bir durum olabilirdi. Rakibin de pozisyonları var ikinci yarıda. Ama 2-0 geriye düştükten sonra bu kadar baskı kurunca tabii ki pozisyon vereceksin. Ben oyun isteğini ve arzusunu beğendim oyuncu grubunun. Diğer takımlarla kafa kafaya mücadele edeceğimizi hissettik. İçeride kaybettik, kötü bir sonuç oldu ama buradan kazanımlarımız var" diye konuştu.

"GOLÜ BİZ ATSAYDIK, FARKLI BİR OYUN İZLETİRDİK"

Takımın mücadelesi ve temposundan memnun olduğunu ifade ederek sözlerini sürdüren Sergen Yalçın, "Oyunu istediğimiz gibi oynadık. Bütün kurguyu istediğimiz gibi kurduk. Şanssız geçen pozisyonlar var. Yarım metre, 1 metre önümüze düşmeyen toplar oldu. Belki şansımız olsaydı biz de golü erten bulabilirdik. Takımın oyunundan gayet memnunum. Çok üst düzey bir takımla oynadık. Bu ligin gediklisi ve en üst tempoda oynayan bir takım. Hafife almayalım bu rakibi. Oyunun kırılma anlarının olması bizi çok ümitlendirdi. Öne geçseydik, bizim istediğimiz oyun oynanacaktı. Onlar öne geçince beklediler. Çabuk çıkan bir takım. Geriye düşünce risk almanız gerekiyor. Böyle takımlara karşı 3'ü, 4'ü yememek biraz beklenmedik bir durum. Maçı kaybetmiş olabiliriz ama teknik ekip olarak memnunuz. Bu maçı kaybettik ama başka şeyler kazandık. Bundan sonraki skorlar bizim için daha iyi olacak diye düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.

"BU SEVİYEDEKİ MAÇLARDA KÜÇÜK AYRINTILAR CİDDİ SORUNLAR DOĞURUYOR"

Karşılaşmadaki koşu ve mücadele seviyelerinin kendileri için yeterli olduğunu söyleyen başarılı çalıştırıcı, "Ama bu seviyedeki maçlarda küçük ayrıntılar ciddi sonuçlar doğurabiliyor. 45'te taçtan yediğimiz gol, tamamen takımın psikolojik olarak aşağı düşmesinin sebeplerinden birisi. Bu seviyede olmaması gereken bir şey. Bu bizim çözeceğimiz bir şey. Çevirebileceğimiz bir skor olursa, o zaman oyuncularımız maça çok daha fazla tutunabilirler. Devreye 1-0 girseydik, bunun yüzde 10, yüzde 20 daha yukarısında bir oyuncu grubu olabilirdi sahada. Dortmund karşısında 2-0 geride olunca, oyuncuları maçı çevirmeye inandırabilmek kolay değil. Skor olarak 2-1 kaybetmiş olabiliriz ama bakmamız gereken iyi yönler var. Pas yüzdemiz var, oyunu istediğimiz gibi yönlendirebilmemiz var, kenarları ve merkezi kullanabiliyoruz, o nedenle oyunun pozitif taraflarına bakmak istiyoruz. Bizim için artıların daha fazla olduğu bir maç diyebiliriz" dedi.

"BU TEMPOYU LİGDE OYNASAK, O ZAMAN GÖRÜN SİZ"

Bu tempolara Süper Lig'de de çıkabileceklerini söyleyen Sergen Yalçın, "Şampiyonlar Ligi'nde 1 milyar Euro'dan fazla bütçesi olan takımlar var. Oynadığınız takımların, oyuncuları bir kalitesi var ve ligin de bir seviyesi var. Biz bu seviyelere alışık bir ülke değiliz. Biz Beşiktaş'ı bu tempo ve seviyeye çıkarmak istiyoruz. Ligdeki temponun yetmediğini de gördük. Bu tempoyu ligde oynasak o zaman görün siz. Ama işte oyuncular zaman zaman milli takıma gidiyor, sakatlıklar oluyor. Şimdi 3 gün sonra bir maça çıkacağız, ardından bir daha maça çıkacağız. Bazı oyuncuları dinlendirmeniz gerekiyor. Bu bir konsol oyunu değil. Konsolda oynamak kolay. Ama burası çok farklı bir iş. Benim konuşmamla, sahadaki şeyler aynı olamayabiliyor. Ben 'Böyle oynayacağız' diyorum ama bir seyrediyorsunuz, hiç de öyle oynamıyoruz. Olabilir yani bu. Ben bu maçın pozitif taraflarına bakmak istiyorum. Ben çok iyi bir mücadele olduğunu ve izleyenlerin temposu yüksek, güzel bir oyun izlediklerini düşünüyorum. Buradan alacağımız dersleri alacağız, bundan sonraki maçlarda nasıl kazanacağımızı düşüneceğiz. Ben ve teknik ekip daha iyi gözle bakıyoruz bundan sonraki maçlara" diye konuştu. Son olarak A Milli Takım'ın başına geçtiği iddia edilen ve Beşiktaş forması altında birlikte forma giydiği Stefan Kuntz hakkındaki soruyu yanıtlayan Yalçın, "Anlaşma olmuşsa hayırlı olsun. Stefan Kuntz'a elimizden gelen yardımı yaparız. Biz bu ligdeki hocalar olarak, A Milli Takım'ın başındaki hocaya yardımcı olmak için çabalamalıyız" diyerek sözlerini tamamladı.

(Bozhan Memiş/İHA)

Sergen Yalçın: Takımın mücadelesi ve temposundan memnunum

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sergen Yalçın: 'Takımın mücadelesi ve temposundan memnunum' - Son Dakika


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