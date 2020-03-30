Sergen Yalçın: "Talisca'yı keşke alabilsek" - Son Dakika
Son Dakika Spor Sergen Yalçın: 'Talisca'yı keşke alabilsek' - Son Dakika Spor

Sergen Yalçın: "Talisca'yı keşke alabilsek"

6 saat önce

Siyah-beyazlı taraftarların Talisca'nın yeniden takıma kazandırılması yönünde kendisine pek çok mesaj attığını söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Talisca'yı kim takımda görmek istemez. Ekonomik olarak şartlar şu anda çok sağlıklı değil. Ne olacağı da belli değil" dedi.

Sergen Yalçın:

Siyah-beyazlı taraftarların Talisca'nın yeniden takıma kazandırılması yönünde kendisine pek çok mesaj attığını söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Talisca'yı kim takımda görmek istemez. Ekonomik olarak şartlar şu anda çok sağlıklı değil. Ne olacağı da belli değil" dedi.


Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, oyuncu Zafer Algöz ile birlikte siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayına katıldı. Kendisine Talisca'nın transfer edilmesi yönünde çok sayıda mesajın geldiğini ileten Yalçın, "Futbolculuğu ile ilgili söylenecek bir şey yok. Yeteneği müsait, orta sahada oynayıp ofansif katkı yapan, ceza sahasına giren, sonuçlandıran, skor katkısı yapan, maç kazandıran bir oyuncu. Talisca'yı kim takımda görmek istemez. Şartlar şu anda çok sağlıklı değil ekonomik olarak. Ne olacağı da belli değil. Keşke öyle bir gücümüz olsa, pozisyon oluşsa da alabilsek. Benim olur dememle olacak bir şey olmadığı için pek de bir şey söyleyemiyorum. Keşke alabilsek" şeklinde konuştu.


"Bu işler öyle kolay değil"


Maddi sıkıntılardan dolayı istedikleri futbolcuları alamadıklarını belirten başarılı çalıştırıcı, "Her istediğimiz oyuncuyu alamıyoruz. Biz de isteriz Fabri'yi alalım, öbürünü de alalım. Talisca'nın Çin'de kazandığı parayı Türkiye'de ödeyecek takım zor bulunur. Bu işler öyle kolay değil. O gitsin bu gitsin diyorlar. Oyun konsolunda takımlar kuruluyor ya, normal hayatı da öyle zannedenler var" ifadelerini kullandı.


"Nisan ayı maçların oynanması için zor görünüyor"


Ligin mevcut haliyle tescil edilmesiyle alakalı da görüşlerini bildiren Yalçın, şunları söyledi:


"Ligin tescili insanları tatmin etmez. Böyle bir durumda aşağıdaki takımlar ne yapacak. Sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Olayların aylarca böyle gidecek hali yok. Belki kısa bir süre sonra çaresi bulunacak. Nisan ayı maçların oynanması için zor görünüyor. Hayat normale dönerse mayıs 15, haziran 15 gibi oynanabilir. Şu an alınacak karar için erken. Hayatın normale döndüğü bir dönemde karar vermek daha sağlıklı olur diye düşünüyorum."


"Yönetimin oyuncularla görüşeceğini düşünüyorum"


Avrupa'da birçok kulüpte olduğu gibi Beşiktaş'ta da oyuncuların maaşlarında indirime gidip gitmeyeceği yönünde gelen bir soruyu Sergen Yalçın, "Bu yönetimsel bir konu. Başkan ve yönetimin alanına giren bir konu. Benim yaptırımda bulunmam da söz konusu değil. Başkan ve yönetimin oyuncularla görüşeceğini düşünüyorum. Bizimkiler ne ister, nasıl bir indirim ister bu konuyla ilgili yorum yapmam zor" diye cevaplandırdı.


"Biz yargılamayı çok seviyoruz"


VAR kayıtlarının açıklanmasını doğru bulmadığını da sözlerine ekleyen Yalçın, "Hata oluyor ama biraz fazla oluyor. Maçların kaderini etkiliyor, skora etki ediyor. VAR ofsaytta çok iyi. İki taraf arasındaki konuşmayı herkesin dinlemesi de sağlıklı değil. Bazen çok kötü oynuyoruz.Ekibimle konuşuyorum niye böyle oldu diye. Bu özeleştiriyi kameraya çekip yayınlasak, siz de bilin desek doğru olmaz. Hakemler de muhtemelen kendi aralarında bazı konuşmalar yapıyorlar. Kendi aralarında değerlendiriyorlar. Bu sefer bunun üzerinden gideriz. Biz yargılamayı çok seviyoruz. Her şeyden sonuç çıkarmaya çalıştığımız için bu hakem camiasını da sıkıntıya sokar. Ölümcül olmasa hatada sorun yok. Futbol doğal bir oyun. Hakem de oyuncu da hata yapacak" dedi.


Sergen Yalçın, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'la alakası ise düşüncelerini şöyle aktardı:


"Cüneyt hoca üst düzey bir hakem. Şampiyonlar Ligi'nde yönettiği maçlarla Türkiye'de yönettiği maçlar biraz farklı."


"Aldığımız sorumluluğun farkındayız"


Beşiktaş taraftarlarına seslenen tecrübeli teknik direktör, "Aldığımız sorumluluğun farkındayız. Çok zor şartlarda geldik. Virüsten sonra artık daha da zorlaştı her şey. Elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağız, kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu. - İSTANBUL

Anderson Talisca, Sergen Yalçın, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 07:52 Kaynak: İHA

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