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Sergen Yalçın Trabzonspor Maçı Sonrası Basın Toplantısı
58 dakika önce
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 02:21
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