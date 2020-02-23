Sergen Yalçın Trabzonspor Maçı Sonrası Basın Toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Spor Sergen Yalçın Trabzonspor Maçı Sonrası Basın Toplantısı - Son Dakika Spor

Sergen Yalçın Trabzonspor Maçı Sonrası Basın Toplantısı

58 dakika önce

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Sergen Yalçın Trabzonspor Maçı Sonrası Basın Toplantısı

Sergen Yalçın, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 02:21 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaşlı oyuncular, Trabzonspor'un golüne uzun süre itiraz etti
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Karius'un sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı. Alexander Sörloth sosyal medyayı salladı Beşiktaş ve Trabzonspor, Hanau'yu unutmadı

Son Dakika Haberleri
03:00 Kuşadası'nda eğlence hız kesmeden devam ediyor
01:41 Altan Erkekli'nin aile saadeti
22:23 Reynmen Youtube'da milyonlarca izlenen Ela şarkısı yüzünden davalık oldu
21:50 Netflix için çekilecek yeni Türk dizisinde Cumhuriyet'in kuruluşu ve Atatürk anlatılacak
21:40 Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur yoğun bakıma alındı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 03:20:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sergen Yalçın Trabzonspor Maçı Sonrası Basın Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]