Sergen Yalçın: "Türkiye Kupası'na değer veriyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sergen Yalçın: 'Türkiye Kupası'na değer veriyoruz' - Son Dakika

Sergen Yalçın: "Türkiye Kupası'na değer veriyoruz"

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Keçiörengücü ile 2-2 berabere kalarak bir üst tura çıkan Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Sergen Yalçın, kupaya değer verdiklerini söyledi.

Sergen Yalçın:

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Keçiörengücü ile 2-2 berabere kalarak bir üst tura çıkan Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Sergen Yalçın, kupaya değer verdiklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Türkiye Kupası'na değer veriyoruz. Tur atladığımız için mutluyuz. Pazar günü ağır bir maç oynadık. Oyuncularımız büyük bir efor sarf ediyorlar. Dayanıyor çocuklar. 3 gün sonra sahamızda önemli bir lig maçı oynayacağız. Dengeli bir oyun oldu. Rakibimiz de tur atlayabilirdi" diye konuştu.

"BU SAHA BİZİM İÇİN MAÇ OYNANACAK BİR SAHA DEĞİL"

Aktepe Stadı'nın zeminine de değinen Sergen Yalçın, "Çok önemli bir şey var. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu sahada maç oynatması... Özellikle Süper Lig'de oynayan bir takım bu sahada oynamaz. Bu saha bizim için maç oynanacak bir saha değil. Milyon Euro'lar verip aldığımız futbolcular böyle buz gibi bir zeminde, sürekli kayan, düşen, pas atamayan sprint atamayan, istenen pas organizasyonunu bir türlü kurulamayan bir zeminde TFF'nin maç oynatması bana göre yanlış. Bu da bize denk geldi. İnşallah böyle bir zeminde maç oynamayız" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Yeni Malatyaspor, Türkiye Kupası, Sergen Yalçın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 04:30 Kaynak: İHA
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