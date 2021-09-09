Sergen Yalçın, UEFA Hakem Kurulu Üyesi Uilenberg'i bitirdi: Sen kimsin Bloomberg? Görevden almazlarsa haddini bildiririz

Siyah-Beyazlılar'ın Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın moderatörlüğünde yayınlanan "Az Önce Konuştum" programının konuğu oldu. Yalçın, Jaap Uilenberg'i ağır sözlerle hedef aldı.

İşte Yalçın'ın Uilenberg açıklaması:

"Yaptığı çok önemli değil. Bloomberg mi, neydi? Uilenberg. Bu adam bir yerlerde seminerler veriyorlardır. Bayern Münih teknik direktörü hakemlere çok baskı yapıyor diyebiliyor mudur? Bu arkadaşa birileri bir şey fısıldamıştır. Diğer teknik direktörler baskı yaratamıyorlar mı? Buna kim ne fısıldamış? Sen, Beşiktaş camiasını nasıl karşına alıyorsun? Beşiktaş camiası sana haddini bildirir, onu bil bir defa.

TFF'den bir yetkili varsa bağlansın. Bu adama, böyle bir röportaj yapma imkanı nasıl vermişler? Sen hakem eğitmenisin. Sen, hakemlere beni hedef gösterdin. Acaba seminerde benimle ilgili ne söyledin?

"ADIMI DA VERMİYOR"

Sen basına benim hakkımda böyle çekinmeden konuşuyorsan. Uilenberg, Sergen Yalçın da demiyor. Beşiktaş Teknik Direktörü diyor. Sen kimsin böyle bir açıklama yapıyorsun? Senin vasfın ne? Neymiş! Hakemler üzerinde baskı oluşturuyorum. Hakemlere atın diyorsun. Kimsin sen? Kesin. 3-5 maç içinde beni maçtan atarlar. 915100.

Bloomberg misin, Uilenberg misin, sen kimsin Beşiktaş camiasını karşına alıyorsun? TFF'den rica ediyorum, haddini bildirin. Bu arkadaşa kimle muhatap olduğunu hatırlatın. Siz bildiremezseniz, biz bildiririz.

"BEN ATILIRSAM HESABINI KİM VERECEK?"

TFF bünyesindeki bir adam nasıl böyle bir açıklama yapabilir? Ben şimdi yarın maçtan atılırsam, bunu kim açıklayabilir? Bir hakem beni atarsa, bunu açıklamak zorunda kalacak. Ben bunu soracağım çünkü. Beni kenardan atman için ne yaptım diye soracağım.

Uilenberg artık bir taraftır ve Beşiktaş'ın karşısındadır. şu anda TFF'nin yapması gereken tek şey, bu arkadaşın işine son vermek. Ben artık hakem camiasından çekiniyorum. Artık kulübede oturur, maç izlerim. Oluşan bu ortamdan sonra.

Biz kendi ülkemizin, kendi gücümüzün farkında olmalıyız. O beni hedef gösterirse ne olcak? Peki ben onu hedef gösterirsem ne olcak? Bunu düşünsün!"