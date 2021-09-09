Üye Girişi
Sergen Yalçın, UEFA Hakem Kurulu Üyesi Uilenberg'i bitirdi: Sen kimsin Bloomberg? Görevden almazlarsa haddini bildiririz - Son Dakika

Sergen Yalçın, UEFA Hakem Kurulu Üyesi Uilenberg'i bitirdi: Sen kimsin Bloomberg? Görevden almazlarsa haddini bildiririz

09.09.2021 10:10

UEFA Hakem Kurulu Üyesi ve TFF Merkez Hakem Kurulu Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın hakkında seminerde ağır eleştiride bulundu. Uilenberg, "Birileri kulağına fısıldamış. Sen beni nasıl hedef gösterirsin? Sen kimsin, vasfın ne? TFF görevine derhal son vermelidir, yoksa biz haddini bildirriz" dedi.

Siyah-Beyazlılar'ın Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın moderatörlüğünde yayınlanan "Az Önce Konuştum" programının konuğu oldu. Yalçın, Jaap Uilenberg'i ağır sözlerle hedef aldı.

İşte Yalçın'ın Uilenberg açıklaması:

"Yaptığı çok önemli değil. Bloomberg mi, neydi? Uilenberg. Bu adam bir yerlerde seminerler veriyorlardır. Bayern Münih teknik direktörü hakemlere çok baskı yapıyor diyebiliyor mudur? Bu arkadaşa birileri bir şey fısıldamıştır. Diğer teknik direktörler baskı yaratamıyorlar mı? Buna kim ne fısıldamış? Sen, Beşiktaş camiasını nasıl karşına alıyorsun? Beşiktaş camiası sana haddini bildirir, onu bil bir defa.

TFF'den bir yetkili varsa bağlansın. Bu adama, böyle bir röportaj yapma imkanı nasıl vermişler? Sen hakem eğitmenisin. Sen, hakemlere beni hedef gösterdin. Acaba seminerde benimle ilgili ne söyledin?

"ADIMI DA VERMİYOR"

Sen basına benim hakkımda böyle çekinmeden konuşuyorsan. Uilenberg, Sergen Yalçın da demiyor. Beşiktaş Teknik Direktörü diyor. Sen kimsin böyle bir açıklama yapıyorsun? Senin vasfın ne? Neymiş! Hakemler üzerinde baskı oluşturuyorum. Hakemlere atın diyorsun. Kimsin sen? Kesin. 3-5 maç içinde beni maçtan atarlar. 915100.

Bloomberg misin, Uilenberg misin, sen kimsin Beşiktaş camiasını karşına alıyorsun? TFF'den rica ediyorum, haddini bildirin. Bu arkadaşa kimle muhatap olduğunu hatırlatın. Siz bildiremezseniz, biz bildiririz.

"BEN ATILIRSAM HESABINI KİM VERECEK?"

TFF bünyesindeki bir adam nasıl böyle bir açıklama yapabilir? Ben şimdi yarın maçtan atılırsam, bunu kim açıklayabilir? Bir hakem beni atarsa, bunu açıklamak zorunda kalacak. Ben bunu soracağım çünkü. Beni kenardan atman için ne yaptım diye soracağım.

Uilenberg artık bir taraftır ve Beşiktaş'ın karşısındadır. şu anda TFF'nin yapması gereken tek şey, bu arkadaşın işine son vermek. Ben artık hakem camiasından çekiniyorum. Artık kulübede oturur, maç izlerim. Oluşan bu ortamdan sonra.

Biz kendi ülkemizin, kendi gücümüzün farkında olmalıyız. O beni hedef gösterirse ne olcak? Peki ben onu hedef gösterirsem ne olcak? Bunu düşünsün!"

Sergen Yalçın, UEFA Hakem Kurulu Üyesi Uilenberg'i bitirdi: Sen kimsin Bloomberg? Görevden almazlarsa haddini bildiririz

Jaap Uilenberg, Sergen Yalçın, Bloomberg, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sergen Yalçın, UEFA Hakem Kurulu Üyesi Uilenberg'i bitirdi: Sen kimsin Bloomberg? Görevden almazlarsa haddini bildiririz - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Adli yıl açılışında dua tartışmalarına MHP lideri Bahçeli de dahil oldu: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş doğru bir iş yapmıştır 12:44 Adli yıl açılışında dua tartışmalarına MHP lideri Bahçeli de dahil oldu: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş doğru bir iş yapmıştır 17 yaşındaki genç, zekasıyla takdir topladı! Tamamını hurdadan topladığı malzemelerle ATV yaptı 12:25 17 yaşındaki genç, zekasıyla takdir topladı! Tamamını hurdadan topladığı malzemelerle ATV yaptı Yılmaz Vural'dan gündem olacak Şenol Güneş değerlendirmesi: Ben olsam istifa ederdim 12:14 Yılmaz Vural'dan gündem olacak Şenol Güneş değerlendirmesi: Ben olsam istifa ederdim
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağım 11:57 Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağım Küçük çocuk yürekleri ağza getirdi! Metrelerce yükseklikteki binanın pencere pervazına oturup, ayaklarını sarkıttı 11:46 Küçük çocuk yürekleri ağza getirdi! Metrelerce yükseklikteki binanın pencere pervazına oturup, ayaklarını sarkıttı MasterChef'in kırmızı takımında işler kızıştı! Arkadaşları tarafından eleştirilen Azize'den sert çıkış: Ben bunlara dalarım 11:34 MasterChef'in kırmızı takımında işler kızıştı! Arkadaşları tarafından eleştirilen Azize'den sert çıkış: Ben bunlara dalarım
Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19-22 Eylül tarihleri arasında ABD'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu 11:28 Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19-22 Eylül tarihleri arasında ABD'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu Kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Çok büyük para kazanıyor, cezasını çekmeli 10:54 Kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Çok büyük para kazanıyor, cezasını çekmeli

Son Dakika Haberleri
12:44 Adli yıl açılışında dua tartışmalarına MHP lideri Bahçeli de dahil oldu: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş doğru bir iş yapmıştır
12:24 17 yaşındaki genç, zekasıyla takdir topladı! Tamamını hurdadan topladığı malzemelerle ATV yaptı
12:16 Yeliz Yeşilmen, 11 yıllık eşi Ali Uğur Akbaş'dan boşandı! "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" demişti
12:14 Yılmaz Vural'dan gündem olacak Şenol Güneş değerlendirmesi: Ben olsam istifa ederdim
12:12 "Erkek işi" diyenleri dinlemeyip dükkan açtı, şimdi yurt dışına ihracat yapıyor
11:59 İBB, Marmara Denizi ile kıyısı olan ilçelerde "tsunami tahliye yolu" tabelaları yerleştirdi
11:56 Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağım
11:43 Meteoroloji uyardı! Bugünden itibaren İstanbul ve çevresinde sağanak yağış 3 gün boyunca etkili olacak
11:42 Fenerbahçe'yi istemeyip Liverpool'a giden Samed Yeşil, fabrikada işçi olarak çalışıyor
11:27 Jeremain Lens, Beşiktaş'a kan kusturuyor! Takımdan ayrılmak için bir de araba talep etmiş
Sahte doktor yakayı ele verdi! Yapılan baskında tedavi için kullandığı canlı sülükler de toplandı Sahte doktor yakayı ele verdi! Yapılan baskında tedavi için kullandığı canlı sülükler de toplandı         
12:47
Kuruyan gölün görüntüsü, kış aylarını hatırlattı! Tuzu uzaktan görenler kar sanıyor Kuruyan gölün görüntüsü, kış aylarını hatırlattı! Tuzu uzaktan görenler kar sanıyor         
12:35
Yeliz Yeşilmen, 11 yıllık eşi Ali Uğur Akbaş'dan boşandı! Yeliz Yeşilmen, 11 yıllık eşi Ali Uğur Akbaş'dan boşandı! "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" demişti         
12:17
İBB, Marmara Denizi ile kıyısı olan ilçelerde İBB, Marmara Denizi ile kıyısı olan ilçelerde "tsunami tahliye yolu" tabelaları yerleştirdi         
12:00
Granyoz ve eşkina balığı 70, kafasındaki taş 600 lira! Karakulak balığının ise şifalı olduğuna inanılıyor Granyoz ve eşkina balığı 70, kafasındaki taş 600 lira! Karakulak balığının ise şifalı olduğuna inanılıyor         
11:49
Fenerbahçe'yi istemeyip Liverpool'a giden Samed Yeşil, fabrikada işçi olarak çalışıyor Fenerbahçe'yi istemeyip Liverpool'a giden Samed Yeşil, fabrikada işçi olarak çalışıyor         
11:42
17 yaşında vurularak öldürülen Cemile'nin annesinden yürek burkan sözler: Kızımı, arkadaş çevresi öldürdü 17 yaşında vurularak öldürülen Cemile'nin annesinden yürek burkan sözler: Kızımı, arkadaş çevresi öldürdü         
11:34
Jeremain Lens, Beşiktaş'a kan kusturuyor! Takımdan ayrılmak için bir de araba talep etmiş Jeremain Lens, Beşiktaş'a kan kusturuyor! Takımdan ayrılmak için bir de araba talep etmiş         
11:27
Yeni Zelanda Başbakanı ne cevap vereceğini şaşırdı! Cinsel ilişki sorusu ülke gündemine oturdu Yeni Zelanda Başbakanı ne cevap vereceğini şaşırdı! Cinsel ilişki sorusu ülke gündemine oturdu         
10:45
Son Dakika! Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile haklarında çıkan boşanma iddialarını doğruladı: Anlaşmalı olarak ayrıldık Son Dakika! Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile haklarında çıkan boşanma iddialarını doğruladı: Anlaşmalı olarak ayrıldık         
10:43
Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan film gişede takılı kaldı! Yönetmen, izlenme sayısının düşük kalmasına isyan etti Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan film gişede takılı kaldı! Yönetmen, izlenme sayısının düşük kalmasına isyan etti         
10:40
Hesabındaki 240 bin doların yok olduğunu iddia eden vatandaş, Binance Türkiye için haciz kararı aldırdı Hesabındaki 240 bin doların yok olduğunu iddia eden vatandaş, Binance Türkiye için haciz kararı aldırdı         
10:35
Bakan Varank yerli otomobil için tarih verdi: 2022'de seri üretim bandından inecek Bakan Varank yerli otomobil için tarih verdi: 2022'de seri üretim bandından inecek         
09:35
Son Dakika: Müteahhitler boykota başladı! Tüm inşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu Son Dakika: Müteahhitler boykota başladı! Tüm inşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu         
09:12
Eser Yenenler'in eşi Berfu'nun sözleri Miss Turkey 2021'e damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor Eser Yenenler'in eşi Berfu'nun sözleri Miss Turkey 2021'e damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor         
07:36
Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Masadaki sandalye kendi kendine hareket etti, olay hakkındaki iddia daha da ürkütücü Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Masadaki sandalye kendi kendine hareket etti, olay hakkındaki iddia daha da ürkütücü         
20:14
Doktorlardan, anne-babalara önemli uyarı: Aileleri aşı olmayan çocuklarda vaka oranları artış gösteriyor Doktorlardan, anne-babalara önemli uyarı: Aileleri aşı olmayan çocuklarda vaka oranları artış gösteriyor         
16:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2021 12:54:57. #1.11#
SON DAKİKA: Sergen Yalçın, UEFA Hakem Kurulu Üyesi Uilenberg'i bitirdi: Sen kimsin Bloomberg? Görevden almazlarsa haddini bildiririz - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement