Sergen Yalçın ve Başkan Çebi arasında büyük kavga! Sergen'in Beşiktaş dönemi sona mı eriyor?

Siyah-Beyazlılar'da peş peşe gelen kupalar, kaosun dışarıya yansımasına engel oldu ama çatlak çok büyük. Ahmet Nur Çebi yönetimi ve Sergen Yalçın'la ekibinin bir süredir arası bozuk. Sezona kötü başlayan Beşiktaş'ta yönetim, Sergen Yalçın'ın durumunu masaya yatırdı ve Rıza Çalımbay'a teklif götürdü. Bu gelişme üzerine gerilim rüzgarı esmeye başladı.

HERKESTEN VERİM ALMAYI BAŞARDI

Başarısızlıkla başlayan sezon, sonrasında ise tam tersine döndü. Yalçın, 'küme düşer' denilen kadroya mükemmel futbol oynatarak, takımı liderliğe taşıdı. Ancak bu süreçte olumsuz havanın takıma girmesine de izin vermedi. Kendisi ve yönetim arasındaki soğukluğun takıma sirayet etmemesine imtina etti. Ancak Çalımbay'a teklif götürülmesi, Başkan ve ekibinin sık sık tesise gelmesi Yalçın'ı rahatsız etti. Çünkü Yalçın, Ümraniye'deki ortama dış faktörlerin müdahale etmesini istemedi. Çebi'nin tesise geldiği anlarda da Sergen Yalçın'ın mutsuzluğu, bu durumu anlatır biçimdeydi.

AYRILMAYI DÜŞÜNÜYOR

Sergen Yalçın, Türkiye Kupası'ndaki zaferin ardından mukavele uzatma konusuna kaçamak cevap vermişti. Taraftarlar ve camia Yalçın'ın devam etmesini istiyor. Çebi yönetimi de hoca ile devam etme arzusunda ama bu zoraki bir istek. Çifte kupa, Beşiktaş'taki savaşın soğuk şekilde ilerlemesini sağlıyor. Önümüzdeki günlerde Sergen Yalçın'la mukavele uzatılma ihtimali de kuvvetli ancak gerilim nasıl çözüme kavuşur, o konu meçhul...

SOSYAL MEDYADAN O ANI PAYLAŞTI

Kupa seremonisi öncesinde futbolcular ve aileleri saha içindeki tribünde yerlerini aldı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler de, kupa törenini saha içinde bekledi. Beşiktaş'ın başında teknik direktör olarak ilk şampiyonluğuna ulaşan Sergen Yalçın ve teknik ekibinin kutlama alanına bir hayli uzak kalması herkesi şaşırttı. Siyah beyazlılarda kaleci antrenörü Levent Açıl o görüntüyü daha sonra sosyal medya hesabından paylaşarak gönderme yaptı.