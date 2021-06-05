Sergen Yalçın yönetimden yıllık 14 milyon TL istedi

Bu sezonu ligde ve kupada şampiyonlukla bitiren Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın sözleşmesi henüz uzatılmadı. Başkan Ahmet Nur Çebi önümüzdeki hafta 48 yaşındaki teknik adamla bir araya gelecek. Siyah-beyazlı yönetim geçen sezon 7 milyon TL alan Sergen Yalçın ile 10 milyon TL'den yeni kontrat yapmayı hedefliyor.

ORTAK NOKTADA BULUŞULABİLİR

Sergen Yalçın'ın ise yıllık 14 milyon TL istediği öğrenildi. Yapılacak görüşmede ortak bir rakamda anlaşılması bekleniyor.

6 TRANSFER ŞART

Bu arada Sergen Yalçın yönetimden 6 transfer istedi. Tecrübeli teknik adam, bir stoper, bir sağ bek, bir orta saha, bir hücuma dönük kanat oyuncusu ve 2 forvet alınmasını yönetimden talep edecek. Beşiktaş yönetimi teknik direktör Sergen Yalçın ile sözleşme konusunu görüşeceği toplantının ardından transferde de harekete geçecek. (Habertürk)