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Sergen Yalçın yönetimden yıllık 14 milyon TL istedi - Son Dakika

Sergen Yalçın yönetimden yıllık 14 milyon TL istedi

05.06.2021 10:36

Önümüzdeki hafta teknik direktör Sergen Yalçın ile sözleşme imzalamak için masaya oturmaya hazırlanan Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi'den hocanın taleplerinin detayları öğrenildi. Sezonu çifte kupayla kapatan başarılı teknik adam, siyah-beyazlı yönetimden yıllık 14 milyon TL maaşın yanı sıra önümüzdeki sezon için takıma 6 transfer takviyesinin yapılmasını isteyecek.

Bu sezonu ligde ve kupada şampiyonlukla bitiren Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın sözleşmesi henüz uzatılmadı. Başkan Ahmet Nur Çebi önümüzdeki hafta 48 yaşındaki teknik adamla bir araya gelecek. Siyah-beyazlı yönetim geçen sezon 7 milyon TL alan Sergen Yalçın ile 10 milyon TL'den yeni kontrat yapmayı hedefliyor.

ORTAK NOKTADA BULUŞULABİLİR

Sergen Yalçın'ın ise yıllık 14 milyon TL istediği öğrenildi. Yapılacak görüşmede ortak bir rakamda anlaşılması bekleniyor.

6 TRANSFER ŞART

Bu arada Sergen Yalçın yönetimden 6 transfer istedi. Tecrübeli teknik adam, bir stoper, bir sağ bek, bir orta saha, bir hücuma dönük kanat oyuncusu ve 2 forvet alınmasını yönetimden talep edecek. Beşiktaş yönetimi teknik direktör Sergen Yalçın ile sözleşme konusunu görüşeceği toplantının ardından transferde de harekete geçecek. (Habertürk)

Sergen Yalçın yönetimden yıllık 14 milyon TL istedi

Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın, Türk Lirası, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sergen Yalçın yönetimden yıllık 14 milyon TL istedi - Son Dakika Spor


YORUMLAR (3)
  • Murat DEMİREGER: Çok büyük para istemiş gibi yazıyorsunuz. 1.4 milyon Euro istemiş. Çok makul rakam. Guardiola - 23 milyon Euro, Mourinho - 18 milyon Euro, Simeone - 15 milyon Euro, Benitez - 13 milyon Euro, Zidane - 12.5 milyon Euro, Cannavaro - 12 milyon Euro, Conte - 11 milyon Euro, Tuchel - 9 milyon Euro, Jürgen Klopp - 8 milyon Euro, Fatih Terim - 3 milyon Euro rakamları alırken Sergen Hoca'da musadenizle 1,4 milyon euro alsın tabi ki. Cevap Yaz 198 14 Yayından Kaldır
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