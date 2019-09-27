Son Dakika Haberleri: Sergey lavrov, suriye dışişleri bakanı velid muallim ile görüştü
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Sergey lavrov, suriye dışişleri bakanı velid muallim ile görüştü

1 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu yan etkinliğinde Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim ile görüştü.

Sergey lavrov, suriye dışişleri bakanı velid muallim ile görüştü, System.String[]
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu yan etkinliğinde Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim ile görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduğu ve Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı açıklandı. Ayrıca, Soçi'deki Suriye Ulusal Diyaloğu Kongresi'nin kararları ve BM Güvenlik Konseyi'nin kararları uyarınca, Anayasa Komitesi'nin başlatılması da dahil olmak üzere siyasi uzlaşmanın desteklenmesi umutlarının vurgulandığı belirtildi.


Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Suriye, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:34 Kaynak: DHA
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