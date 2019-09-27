Sergey lavrov, suriye dışişleri bakanı velid muallim ile görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduğu ve Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı açıklandı. Ayrıca, Soçi'deki Suriye Ulusal Diyaloğu Kongresi'nin kararları ve BM Güvenlik Konseyi'nin kararları uyarınca, Anayasa Komitesi'nin başlatılması da dahil olmak üzere siyasi uzlaşmanın desteklenmesi umutlarının vurgulandığı belirtildi.