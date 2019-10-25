Son Dakika Haberleri: Sergey Matveev: "Bu galibiyet grupta dengeleri değiştirdi"
Son Dakika Spor Sergey Matveev: 'Bu galibiyet grupta dengeleri değiştirdi'

Sergey Matveev: "Bu galibiyet grupta dengeleri değiştirdi"

1 saat önce

Sergey Matveev: "Bu galibiyet grupta dengeleri değiştirdi"TRABZON - FC Krasnodar Teknik Direktörü Sergey Matveev, Trabzonspor karşısında aldıkları galibiyetin kendilerini ileriye taşıdığını belirterek, gruptaki dengelerin değiştiğini söyledi.

Sergey Matveev: "Bu galibiyet grupta dengeleri değiştirdi"

TRABZON - FC Krasnodar Teknik Direktörü Sergey Matveev, Trabzonspor karşısında aldıkları galibiyetin kendilerini ileriye taşıdığını belirterek, gruptaki dengelerin değiştiğini söyledi.

FC Krasnodar Teknik Direktörü Sergey Matveev, Trabzonspor karşısında aldıkları 2-0'lık galibiyetin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Matveev, boş buldukları alanları iyi değerlendirdiklerini belirterek, "Oyun başlarken boş bulduğumuz alanları iyi kullanmaya çalıştık. Trabzonspor topun arkasına geçmemize müsaade etti. Oyuncularımın disiplinli oyunundan dolayı onlara teşekkür ediyorum. Bu galibiyet bizi ileriye taşıdı. Grupta dengeler değişti. Buradan galibiyetle döndüğümüz için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Sergey Matveev: Bu galibiyet grupta dengeleri değiştirdi

Trabzonspor, Krasnodar, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 01:17 Kaynak: İHA
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