Son Dakika Haberleri: Sergey Semak: Maçtaki Her An Kırılma Noktasıydı

Sergey Semak: Maçtaki Her An Kırılma Noktasıydı

1 saat önce

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükselmeye hak kazanan Zenit'te teknik direktör Sergey Semak karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sergey Semak: Maçtaki Her An Kırılma Noktasıydı, System.String[]
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükselmeye hak kazanan Zenit'te teknik direktör Sergey Semak karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Zor bir maçı geride bıraktıklarını söyleyen Semak şöyle konuştu: "İki aylık aradan sonra maç temposuna alışmak kolay değil. Sakatlık geçiren veya takımımıza yeni katılan oyuncularımız vardı. Oyunumuz ideal değildi ancak gereken skoru alabildiğimiz için mutluyuz. Eksiklerimizi gördük ve bunları gerekli çalışmaları yaparak kapatmaya çalışacağız. Taraftarlarımıza verdikleri destekten ötürü çok teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'ye karşı oynadığımız ilk maçta eksik oyuncularımız vardı. Bugün ise eksik oyuncularımız tekrar aramıza katıldılar ve bu sayede özellikle hücum anlamında daha etkili olabildik. Yediğimiz gol bizi tedirgin etti. Maçta yaptığımız top kayıpları istediğimiz skora ulaşmamızı zorlaştırdı. Ancak yine de taraftarımızın verdiği coşku ve oyuncularımızın çabalarıyla gereken skora ulaştık. Artem Dzyuba, Martin Skrtel'i kendini çekerek kanada açıldı ve böylece Serdar Azmoun oluşan açıkta daha rahat hareket edebildi. Skor maç boyunca başa baştı ve durum her an değişebilirdi. Bu nedenle maçtaki her an kırılma noktasıydı. Tolgay Arslan'la yaşadığımız pozisyon ise sahada olabilecek şeyler. Maçtan sonra zaten kendisiyle el sıkıştık."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Sergey Semak'ın açıklamaları - Petersburg

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:24 Kaynak: DHA

Avrupa, Zenit, Fenerbahçe, Spor
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