Sergey Semak: "Oyuncularım Çok İyi Oynadılar"
34 dakika önce
Zenit Teknik Direktörü Sergey Semak, Fenerbahçe galibiyetinin ardından, "Oyuncularım çok iyi oynadılar" dedi.
Zenit
Teknik Direktörü Sergey Semak, Fenerbahçe
galibiyetinin ardından, "Oyuncularım çok iyi oynadılar" dedi. UEFA Avrupa
Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Zenit, sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek adını Son 16 Turu'na yazdırdı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rus ekibinin teknik direktörü Sergey Semak, "Sakatlık geçiren arkadaşlar vardı, onlar oyuna katılamadı. Oyuncularım çok iyi oynadılar. Oyunun genelinden memnun değilim ama yinede mutluyum. Özellikle taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Taraftar maç başından maç sonuna kadar takımımızı destekledi" diye konuştu. Dyzba'nın kötü performans gösterdiğiyle ilgili bir soruya da cevap veren Semak, "Dyzuba'nın zamana ihtiyacı var. Kendisi takımımızın önemli bir parçası" ifadelerini kullandı. Zenit'in transfer yapıp yapmayacağı ile ilgili soruya ise Semak, "Her şey olabilir. Yeni kişiler olmayacak" cevabını verdi. Zenit'in teknik patronu, Tolgay Arslan ile maç içinde yaşanan gerilimle ilgili olarak ise maç sonu tokalaştıklarını belirtti.
(Erhan Altıparmak/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:56 Kaynak: İHA
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