Son Dakika Haberleri: Sergey Semak: "Oyuncularım Çok İyi Oynadılar"

Sergey Semak: "Oyuncularım Çok İyi Oynadılar"

34 dakika önce

Zenit Teknik Direktörü Sergey Semak, Fenerbahçe galibiyetinin ardından, "Oyuncularım çok iyi oynadılar" dedi.

Sergey Semak:
Zenit Teknik Direktörü Sergey Semak, Fenerbahçe galibiyetinin ardından, "Oyuncularım çok iyi oynadılar" dedi. UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Zenit, sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek adını Son 16 Turu'na yazdırdı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rus ekibinin teknik direktörü Sergey Semak, "Sakatlık geçiren arkadaşlar vardı, onlar oyuna katılamadı. Oyuncularım çok iyi oynadılar. Oyunun genelinden memnun değilim ama yinede mutluyum. Özellikle taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Taraftar maç başından maç sonuna kadar takımımızı destekledi" diye konuştu. Dyzba'nın kötü performans gösterdiğiyle ilgili bir soruya da cevap veren Semak, "Dyzuba'nın zamana ihtiyacı var. Kendisi takımımızın önemli bir parçası" ifadelerini kullandı. Zenit'in transfer yapıp yapmayacağı ile ilgili soruya ise Semak, "Her şey olabilir. Yeni kişiler olmayacak" cevabını verdi. Zenit'in teknik patronu, Tolgay Arslan ile maç içinde yaşanan gerilimle ilgili olarak ise maç sonu tokalaştıklarını belirtti.

(Erhan Altıparmak/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:56 Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Zenit, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar: Kendi Hatalarımızın Kurbanı Olduk Tümer Metin, Fenerbahçe Stoperlerine İsyan Etti: Biri Bana İzah Etsin

Mbaye Diagne, Benfica Maçında Fatih Terim'i Çıldırttı! Galatasaraylı Taraftarlar, Yangında Hayatını Kaybeden Flamengolu Oyuncuları Unutmadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 00:30:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sergey Semak: "Oyuncularım Çok İyi Oynadılar"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]