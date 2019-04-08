Serginin Gözdeleri Atlı Birlikler ile Narkotik Köpeği Oldu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünce açılan sergide, atlı birlikler, midilliler ve narkotik köpeği, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünce açılan sergide, atlı birlikler, midilliler ve narkotik köpeği, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.



Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda sergi açıldı.



Sergide, Türkiye'de 4 yerde bulunan Atlı Polis Eğitim Merkezinin atlı birlikleri ve midilliler ile "Jack" adlı narkotik köpeği, vatandaşlardan ilgi gördü. Anaokullarından gelen öğrenciler, atlı birlik polisleriyle fotoğraf çektirip, midillileri sevdi.



Sergiyi gezen Vali Şehmus Günaydın, yaptığı konuşmada, tüm şehit polisleri rahmetle andığını söyledi.



Polis Teşkilatının vatandaşın huzur ve güveni için görev yaptığını belirten Günaydın, "Özellikle terörle mücadelede TSK ile birlikte son yıllarda büyük başarı elde edildi. Bu da teşkilatlarımızın teknolojik cihazlarla donatılması sonucu ortaya çıktı." dedi.



Polislerin görev alanındaki konularda daha iyi sonuçlar almasının vatandaşların da duyarlılığıyla mümkün olacağını anlatan Günaydın, şöyle konuştu:



"Özellikle trafikte sürücü ve yayalarımıza büyük görev düşüyor. Yaya geçitlerinde insanlarımız yaralanıyor ve hayatını kaybediyorsa, burada ciddi eksikliğimiz var demektir. Eğitim, uygulama ve denetim önemli. Trafik kazalarının en önemli nedenleri, alkollü araç kullanma, hız ve kurallara riayet etmeme. Bunların hepsi insan kaynaklı. Vatandaşlarımızdan bu konuda hassasiyet bekliyoruz. Tüm teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü kutluyor ve başarılar diliyorum."



Günaydın, daha sonra sergi alanındaki Toplum Destekli Polislik, Olay Yeri İnceleme, Bölge Trafik, Trafik Denetleme şube müdürlükleri, özel harekat ve atlı birliklerin stantlarını gezdi.



Birim yetkilileri, çalışmalarıyla ilgili Vali Günaydın'a bilgi verdi.

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