Sergio Busquets'in en iyi golleri
3 saat önce
Barça'nın orta saha oyuncusu Sergio Busquets'in 31. doğum gününü kutluyoruz. Kulüpteki en iyi hedeflerini kontrol et.
Barça'nın orta saha oyuncusu Sergio Busquets
'in 31. doğum gününü kutluyoruz. Kulüpteki en iyi hedeflerini kontrol et.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:05
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