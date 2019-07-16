Son Dakika Haberleri: Sergio Busquets'in en iyi golleri
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Sergio Busquets'in en iyi golleri

3 saat önce

Barça'nın orta saha oyuncusu Sergio Busquets'in 31. doğum gününü kutluyoruz. Kulüpteki en iyi hedeflerini kontrol et.

Barça'nın orta saha oyuncusu Sergio Busquets'in 31. doğum gününü kutluyoruz. Kulüpteki en iyi hedeflerini kontrol et.
Sergio Busquets'in en iyi golleri
Sergio Busquets, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:05 
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