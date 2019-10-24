Son Dakika Haberleri: Sergio Ramos'a 1 milyon avro vergi cezası
Son Dakika Spor Sergio Ramos'a 1 milyon avro vergi cezası

Sergio Ramos'a 1 milyon avro vergi cezası

1 saat önce

İspanya Milli Takımı ve Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos'a vergi kaçırma suçundan 1 milyon avro para cezası kesildi.

Sergio Ramos'a 1 milyon avro vergi cezası, System.String[]

İspanya Milli Takımı ve Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos'a vergi kaçırma suçundan 1 milyon avro para cezası kesildi.

İspanya Maliyesi, 2012-2014 yıllarında imaj haklarından elde ettiği gelirleri eksik gösterdiği gerekçesiyle Sergio Ramos'a 1 milyon avro para cezası verdi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Ramos, ödedikten sonra avukatları aracılığıyla itirazda bulunduğu söz konusu vergi borcuyla ilgili "Bu, bir cezai suç değil, idari bir para cezasıdır." ifadesini kullandı.

İspanya'da bu zamana kadar Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Javier Mascherano, Angel Di Maria, Radamel Falcao, Luka Modric, Marcelo ve teknik direktör Jose Mourinho gibi futbol sektöründen çok sayıda kişi benzer şekilde vergiyle ilgili cezalar aldı.

Sergio Ramos, İspanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 05:44 Kaynak: AA
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