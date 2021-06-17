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Sergio Ramos, gözyaşları içinde ve polemikle Real Madrid'den ayrıldı - Son Dakika

Sergio Ramos, gözyaşları içinde ve polemikle Real Madrid'den ayrıldı

17.06.2021 15:40
Sergio Ramos, gözyaşları içinde ve polemikle Real Madrid'den ayrıldı, System.String[]

İspanyol defans oyuncusu Sergio Ramos, 16 yıldır formasını giydiği Real Madrid'e gözyaşları içinde veda ederken, sözleşmesinin uzatılmamasıyla ilgili polemik yaratacak açıklamalar yaptı.

İspanyol defans oyuncusu Sergio Ramos, 16 yıldır formasını giydiği Real Madrid'e gözyaşları içinde veda ederken, sözleşmesinin uzatılmamasıyla ilgili polemik yaratacak açıklamalar yaptı.

Real Madrid Kulübü, 30 Haziran'da sona erecek sözleşmesi yenilenmeyen 35 yaşındaki Ramos'un veda etmesi için "Real Madrid Şehri" adlı spor tesislerinde bir tören düzenledi.

Kulüp başkanı Florentino Perez, ailesi ile birlikte törene gelen Ramos'a, altın ve elmas işlemeli olan Real Madrid onur nişanını taktı.

Gözyaşları içinde bir konuşma yapan İspanyol futbolcu, "Hayatımın en zor anlarından biri geldi. Real Madrid'e hoşça kal demek kimse için kolay değildir. Buraya babamın elini tutarak geldim. Şimdi kendi ailem var. Her zaman benimle birlikte oldukları için onlara teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda, kulübe, başkanımıza, teknik direktörlerimize, kulüp çalışanlarına ve taraftarlara da bana gösterdikleri sevgi için teşekkür ediyorum. Bu vedayı Bernabeu'da yapmak isterdim. Sizleri her zaman kalbimde taşıyacağım. Yeniden görüşmek üzere çünkü er ya da geç döneceğim." ifadelerini kullandı.

Ramos, kariyerinde bir dönemin kapandığını ve hiçbir şeyin Real Madrid'de yaşadıklarının yerini tutamayacağını belirterek, ismini açıklamak istemediği yeni takımında başarılı olup, kalitesini göstermek istediğini kaydetti.

Real Madrid'den neden ayrıldığıyla ilgili yöneltilen sorular üzerine Ramus, şu cevabı verdi:

"Kulüp ilk olarak bana maaşımda kesinti ve 1 yıllık sözleşme teklif etti. Daha sonrasında Kovid-19'dan dolayı görüşmelere ara verildi. Ben 2 yıllık sözleşme istiyordum. Ekonomik bir sorun olmadı. Son görüşmemizde teklifi kabul ettiğimi söylediğimde, bana teklifin süresinin geçtiği ve yeni teklif olmadığı söylendi. Teklifin son tarihi olduğunu anlamamıştım. Bana hiçbir zaman, 'Kabul ediyor musun, etmiyor musun?' diye bir ültimatom gelmedi. Bu, müzakerelerin içinde olabilecek bir şey ama beni şaşırttı. Real Madrid ve benim için mükemmel evlilik deniliyordu ama her şeyin bir sonu var."

Tecrübeli futbolcu, sözleşme yenileme sürecinde kulüp başkanı Florentino Perez ile arasında geçen görüşmelerle ilgili soruları ise "Kulübe, başkana ve kendime saygıdan dolayı saklı kalması gerektiğine inanıyorum." diyerek cevapsız bıraktı.

İspanyol oyuncu, kariyerine hangi kulüpte devam edeceğine henüz karar vermediğini aktardı.

Eflatun-beyazlı formayla 16 yılda 671 maça çıkan, 2015 yılından itibaren takım kaptanlığını yapan Ramos, 101 gol atıp, toplamda 22 kupa kazandı.

Florentino Perez, Sergio Ramos, Real Madrid, Haziran, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sergio Ramos, gözyaşları içinde ve polemikle Real Madrid'den ayrıldı - Son Dakika Spor


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