Sergio Ramos: “Hayalim Real Madrid'de emekli olmak”
1 saat önce
Sergio Ramos, geleceği hakkındaki spekülasyonları silmek ve Real Madrid'de kalma niyetini doğrulamak için Real Madrid City'deki basın odasında göründü. Gazetecilerin sorularını cevaplamadan önce, kaptan bir açıklama yaptı.
Sergio Ramos
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:06
, geleceği hakkındaki spekülasyonları silmek ve Real Madrid
'de kalma niyetini doğrulamak için Real Madrid City'deki basın odasında göründü. Gazetecilerin sorularını cevaplamadan önce, kaptan bir açıklama yaptı.
Diagne bombayı patlattı: Juventus ile temas halindeyim
Beşiktaş'ta patronu tarafından tekme tokat dövülen kadın çalışan konuştu
Sergio Ramos, Real Madrid'de kalıyor
Gazişehir Gaziantep, Spor Toto Süper Ligde!