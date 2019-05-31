Son Dakika Haberleri: Sergio Ramos: “Hayalim Real Madrid'de emekli olmak”
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Sergio Ramos: “Hayalim Real Madrid'de emekli olmak”

1 saat önce

Sergio Ramos, geleceği hakkındaki spekülasyonları silmek ve Real Madrid'de kalma niyetini doğrulamak için Real Madrid City'deki basın odasında göründü. Gazetecilerin sorularını cevaplamadan önce, kaptan bir açıklama yaptı.

Sergio Ramos, geleceği hakkındaki spekülasyonları silmek ve Real Madrid'de kalma niyetini doğrulamak için Real Madrid City'deki basın odasında göründü. Gazetecilerin sorularını cevaplamadan önce, kaptan bir açıklama yaptı.
Sergio Ramos: “Hayalim Real Madrid'de emekli olmak”
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:06 
Real Madrid, Sergio Ramos, Spor
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