Sergio Ramos, Lionel Messi'yle birlikte PSG'de oynayacak - Son Dakika

Sergio Ramos, Lionel Messi'yle birlikte PSG'de oynayacak

05.01.2021 16:15

Real Madrid'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek kaptanı Sergio Ramos'un, başkan Florentino Perez ile yaptığı görüşmede Barcelona'nın süper yıldızı Lionel Messi ile birlikte Paris Saint-Germain'e gideceğini söylediği iddia edildi.

Fransız devi Paris Saint-Germain, Avrupa futbolunda dengeleri sarsacak bir transfer harekatına hazır! İspanya'da El Chiringuito'nun haberine göre Sergio Ramos ve Lionel Messi, yeni sezonda PSG forması giymeye hazırlanıyorlar. Üstelik bu haberi veren ismin Sergio Ramos olduğu belirtiliyor.

BAŞKANA BİZZAT KENDİSİ SÖYLEDİ

Real Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sergio Ramos, başkan Florentino Perez ile yaptığı sözleşme uzatma görüşmelerinde flaş gerçeği açıkladı. Sergio Ramos'un Florentino Perez'e, "PSG, ben ve Messi ile yeni bir takım oluşturacaklarını söyledi" ifadelerini kullandığı iddia edildi.

İki yıldızın da takımlarıyla sözleşmeleri sezon sonunda bitecekken özellikle Sergio Ramos konusunda PSG iddiaları yükselmişti. Lionel Messi için Manchester City'nin adı ilk etapta daha öne çıksa da Mauricio Pochettino hamlesinin ardından Arjantinli yıldızın PSG'ye gidebileceği iddiaları yükselmişti.

Sergio Ramos, Lionel Messi'yle birlikte PSG'de oynayacak

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Son Dakika Spor Sergio Ramos, Lionel Messi'yle birlikte PSG'de oynayacak - Son Dakika Spor


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