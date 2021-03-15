Sergio Ramos, Pau Gasol ve Fernando Alonso'dan Suriyeli çocuklara yardım kampanyasına destek - Son Dakika

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (Unicef), Suriye'deki iç savaşın 10. yılı dolayısıyla Suriyeli çocuklara yardım için başlattığı kampanyaya Sergio Ramos, Pau Gasol, Fernando Alonso gibi ünlü İspanyol sporcular da destek verdi.

Unicef'in sosyal paylaşım sitelerindeki resmi hesaplarından paylaşılan videoda, Real Madrid takım kaptanı futbolcu Sergio Ramos, Barcelona'ya transfer olan basketbolcu Pau Gasol, 2 dünya şampiyonluğu bulunan Formula 1 pilotu Fernando Alonso ve eski İspanyol basketbolculardan Jose Calderon ve Juanma Lopez İturriaga, Suriyeli çocuklar için 10 numaralı formayı giydi.

Videoda, "Milyonlarca Suriyeli çocuk, 10. yılını dolduran bir savaşın acısını çekiyor. Bu maçı kazanmak için takım halinde oynamamız gerekiyor." yazısının ardından konuşan Ramos, Gasol, İturriaga ve Calderon, "İnsanı yardım ihtiyacı duyan 8,5 milyon çocuğu geride bırakan bir savaşın son yıl dönümü olması dileğiyle benim 10 numaram Suriye için. 10 yıldır direniş gösteriyorlar ama sizlerin yardımlarına halen ihtiyaçları var." dedi.

Formula 1 pilotu Alonso da twiter hesabından yaptığı paylaşımda, "1300 okulun, sağlık merkezlerinin saldırı altında olduğu ya da yok edildiği bir ülke düşün. Böyle bir ülke var: Suriye ve 10 yıldır savaşta. Suriyeli çocuklara insani yardım ulaştırmak için Unicef takımımıza katıl. #Mi10xSiria" diye yazdı.