Sergio Ramos'un 75. Şampiyonlar Ligi Zaferi
1 saat önce
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı deplasmanda 0-1 mağlup etmeyi başaran Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos, dört defa kazandığı bu kupada 75. galibiyetini alarak 74 galibiyetli Raul'u geçti ve bu sıralamada 90 galibiyetli Casillas'ın ardından ikinci sıraya yerleşti.
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı deplasmanda 0-1 mağlup etmeyi başaran Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos, dört defa kazandığı bu kupada 75. galibiyetini alarak 74 galibiyetli Raul'u geçti ve bu sıralamada 90 galibiyetli Casillas'ın ardından ikinci sıraya yerleşti.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 05:39
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