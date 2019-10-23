Son Dakika Haberleri: Sergio Ramos'un 75. Şampiyonlar Ligi Zaferi
Son Dakika Spor Sergio Ramos'un 75. Şampiyonlar Ligi Zaferi

Sergio Ramos'un 75. Şampiyonlar Ligi Zaferi

1 saat önce

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı deplasmanda 0-1 mağlup etmeyi başaran Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos, dört defa kazandığı bu kupada 75. galibiyetini alarak 74 galibiyetli Raul'u geçti ve bu sıralamada 90 galibiyetli Casillas'ın ardından ikinci sıraya yerleşti.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı deplasmanda 0-1 mağlup etmeyi başaran Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos, dört defa kazandığı bu kupada 75. galibiyetini alarak 74 galibiyetli Raul'u geçti ve bu sıralamada 90 galibiyetli Casillas'ın ardından ikinci sıraya yerleşti.

Sergio Ramos'un 75. Şampiyonlar Ligi Zaferi

Sergio Ramos, Galatasaray, Real Madrid, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 05:39 
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