Son Dakika Haberleri: Sergio Ramos'un El Clasico'daki İlk Golü
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Sergio Ramos'un El Clasico'daki İlk Golü

59 dakika önce

Sergio Ramos'un ilk El Clásico hedefi 2006-07 sezonunda Camp Nou'da geldi. Ramos, Real Madrid'in 3-3 beraberlik kazandığı maçın ardından FC Barcelona karşısında ganimet payını kazanmasına yardımcı oldu.

Sergio Ramos'un ilk El Clásico hedefi 2006-07 sezonunda Camp Nou'da geldi. Ramos, Real Madrid'in 3-3 beraberlik kazandığı maçın ardından FC Barcelona karşısında ganimet payını kazanmasına yardımcı oldu.
Sergio Ramos'un El Clasico'daki İlk Golü
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 06:05 
Sergio Ramos, Real Madrid, Barcelona, Spor
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