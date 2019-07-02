Sergio Ramos'un El Clasico'daki İlk Golü
59 dakika önce
Sergio Ramos'un ilk El Clásico hedefi 2006-07 sezonunda Camp Nou'da geldi. Ramos, Real Madrid'in 3-3 beraberlik kazandığı maçın ardından FC Barcelona karşısında ganimet payını kazanmasına yardımcı oldu.
Sergio Ramos
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 06:05
'un ilk El Clásico hedefi 2006-07 sezonunda Camp Nou'da geldi. Ramos, Real Madrid
'in 3-3 beraberlik kazandığı maçın ardından FC Barcelona
karşısında ganimet payını kazanmasına yardımcı oldu.
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