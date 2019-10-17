Son Dakika Haberleri: Sergio Ramos'un Şampiyonlar Ligi'ndeki İlk Golü
Son Dakika Spor Sergio Ramos'un Şampiyonlar Ligi'ndeki İlk Golü

Sergio Ramos'un Şampiyonlar Ligi'ndeki İlk Golü

37 dakika önce

Sergio Ramos, 2005 yazında transfer olduğu Real Madrid'le dört Şampiyonlar Ligi zaferi yaşarken 12 de gol attı. Ramos'un bu uzun ve çok başarılı yolun başında, 2005-06 sezonunun Aralık ayında Olympiakos deplasmanında attığı ilk Şampiyonlar Ligi golünü izliyoruz.

Sergio Ramos, 2005 yazında transfer olduğu Real Madrid'le dört Şampiyonlar Ligi zaferi yaşarken 12 de gol attı. Ramos'un bu uzun ve çok başarılı yolun başında, 2005-06 sezonunun Aralık ayında Olympiakos deplasmanında attığı ilk Şampiyonlar Ligi golünü izliyoruz.

Sergio Ramos'un Şampiyonlar Ligi'ndeki İlk Golü

Sergio Ramos, Real Madrid, Aralık, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:10 
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